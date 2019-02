‘Het is te klein en er is schimmel’, SP stelt vragen over camping Arnhem

De camping aan de Kemperbergerweg staat al jaren bekend om drugs, vechtpartijen en prostitutie. Er wonen honderden arbeidsmigranten en dertig gezinnen in – volgens de SP te kleine, onbewoonbare – vakantiehuizen.



De gemeente weet dat de gezinnen en migranten er zijn, maar er is geen duidelijkheid over woonmogelijkheden op de camping. 'Het is gedogen volgens de gemeente', zegt Sarah Dobbe, raadslid bij de SP. 'Om meer duidelijkheid te krijgen, stelden wij de vragen aan het college.'



De gezinnen schijnen er, na bezichtiging van de SP, permanent te wonen. 'Ik vind dit heel vreemd', zegt Dobbe. 'Wij zagen bij de bezichtiging schimmel en er waren te veel mensen in kleine ruimtes. Het is raar dat er nergens anders in onze gemeente plek zou zijn voor deze mensen.'



De partij hoopt dat er, na de indiening van de vragen, verandering komt. 'We willen dat de gemeente een standpunt inneemt over de manier waarop zij omgaat met dit soort gezinnen', aldus Dobbe.