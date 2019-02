Dauda voelde zich direct thuis bij Vitesse: 'Ze verwachten goals'

De Ghanees was tegen Willem II al twee keer vrij dicht bij een doelpunt, maar liet de kansen liggen. Dauda werd na rust gebracht door trainer Slutskiy, maar werd later ook weer gewisseld. 'Ze wilden geen risiso nemen, omdat ik conditioneel nog niet sterk genoeg was. Dan is er altijd kans op een blessure.'

Door de enkelblessure van Darfalou maakt Dauda tegen FC Emmen zijn opwachting. Hij zegt er klaar voor te zijn en zich goed te voelen. 'Ik hoop 90 minuten te kunnen spelen en denk dat het ook kan. Vanaf het eerste moment voel ik me hier goed. Normaal gesproken kost het wel even tijd als bij een nieuwe club binnenkomt. Maar dat was hier anders. Ik ben blij.'

Countervoetbal

Bij Anderlecht was de 20-jarige aanvaller gewend ook op de counter te spelen. 'Hier bij jullie is het anders. De meeste ploegen vallen aan, willen combineren en goed positiespel spelen. In België was het vaak defensief en wordt ook op de counter gevoetbald. Het ligt mij allebei. Een combinatie van beide is goed. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is winnen.'

Behalve winnen wil Dauda ook scoren. Bij Anderlecht verliep dat in de eerste seizoenshelft stroef. 'Soms heb je dat wel eens in het voetbal. Dan gaat het niet zoals je wil. Bij Vitesse moet ik goals maken. Daar ben ik voor gehaald. Je moet gefocust blijven en hard blijven werken.'

'Alles kan gebeuren, de beslissing ligt bij de trainer', zegt Dauda over zijn basisplaats tegen FC Emmen. 'Het gaat om de drie punten, die zijn het belangrijkst. '