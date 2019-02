Kindermisbruikende sekteleider Sipke Vrieswijk overleden

Eind jaren '90 werd Vrieswijk opgepakt. De prediker kreeg TBS, maar een aantal jaar geleden werd hij vrijgelaten, waarna hij in Papendrecht zijn sekte voortzette tot zijn dood vorige maand. Dat bevestigt een lid van het genootschap dat nu nog in de woning woont.

Vrieswijk is zeker 90 jaar geworden; over zijn geboortedatum doen zowel de jaartallen 1926 als 1928 de ronde.

De volgeling in Papendrecht vertelt aan Omroep Gelderland dat Vrieswijk in januari overleed. Hoe hij is overleden en of de Gemeente Gods blijft bestaan, wil zij niet zeggen. 'Ik wil er verder geen vragen over beantwoorden', was de enige reactie.

Verkrachting, emotionele martelingen

Het kerkgenootschap van Vrieswijk wordt in 1975 opgericht in het Zuid-Hollande 's-Gravendeel. Hij begint al snel de leden van zijn gemeenschap te bespelen. Zo maakt hij zijn volgelingen grote bedragen afhandig. Hij verkondigt dat hij persoonlijk door God is aangewezen. Later laat Vrieswijk zichzelf Jesaja noemen, naar de Bijbelse profeet.

In 1983 verhuist Vrieswijk met zijn gevolg naar Velddriel, naar het voormalige klooster van de Zusters van Liefde aan de Voorstraat. Daar zal hij zijn rol als leider en 'profeet' verstevigen.

Het klooster in Velddriel. Tekst loopt door onder de foto.

Klooster van de Zusters van Liefde in Velddriel. Foto: Wikimedia Commons

Samen met zijn vriendin Aagje Folkerts (zij kreeg de bijnaam profetes Aïda) misbruikt hij in Velddriel de sekteleden fysiek en emotioneel. Zo verkracht hij voornamelijk minderjarige leden van de sekte en laat hen fysiek zware handelingen uitvoeren.

Ook gebruikt Vrieswijk gevoelige informatie, opgedaan tijdens de biecht, om de volgelingen emotioneel in zijn greep te houden. Leden die kritiek uiten op het wangedrag van Vrieswijk worden onherroepelijk uit de groep verbannen. Daarnaast laat hij leden de banden met familie en vrienden verbreken.

'Psychotische prediker'

In 1992 vlucht Vrieswijk met zijn vriendin en een aantal volgelingen naar Israël, omdat de groep financiële problemen krijgt en gezocht wordt door de kinderbescherming en de Belastingdienst.

Een aantal jaar later, in 1997, worden Vrieswijk en zijn vriendin alsnog gepakt in Engeland. Twee jaar later krijgen beiden TBS met dwangverpleging opgelegd.

Het Brabants Dagblad weet dat psychiaters van het Pieter Baan Centrum hem destijds beschrijven als een 'psychotische prediker met een niets ontziende neiging tot narcistische zelfverheerlijking, heerszucht en misbruik'.

Na zijn straf...

In 2010 wordt de dan bejaarde Vrieswijk vrijgelaten, waarna hij verhuist naar Papendrecht. Toen de sekteleider in de jaren '90 naar Israël vluchtte, bleef een aantal volgelingen in Nederland achter. Zij richtten in Papendrecht de stichting 'Hulp Profeten Gods Jusaiah en Aïda Nederland' op.

Daar zal de veroordeelde prediker na zijn vrijlating tot zijn dood vorige maand blijven wonen en een teruggetrokken leven leiden.