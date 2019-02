Serero waarschijnlijk opnieuw niet inzetbaar voor Vitesse

De Zuid-Afrikaan miste ook al het duel van vorige week tegen Willem II dat Vitesse ternauwernood won (3-2). 'Ik heb morgen nog om te trainen, het is even afwachten. Ik heb nog wel goede hoop', stelde Serero op Papendal.

Zijn trainer Leonid Slutskiy was iets duidelijker. 'We spelen daar op kunstgras en dat is een nadeel voor de blessure van Serero. Hij is een groot vraagteken voor zondag, morgen nemen we een beslissing over hem.'

Vitesse mist in Drenthe in elk geval Oussama Darfalou. De Algerijn viel geblesseerd uit tegen Willem II. De spits verrekte zijn enkelbanden en ligt er nog wel een aantal weken uit. Mohammed Dauda is zijn vervanger. Het is de eerste basisplaats voor de Ghanees die gehuurd wordt van Anderlecht.

Bryan Linssen heeft last van zijn nek, maar kan aan de Oude Meerdijk gewoon spelen. Eerder dit seizoen werd het tegen FC Emmen in Gelredome 1-1. Vitesse staat vijfde en heeft zeven punten minder dan AZ. De Drentse promovendus vindt zichzelf terug op de 16e plaats en is dus nog allesbehalve zeker van lijfsbehoud in de eredivisie.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Clark; Odegaard, Foor, Bero, Büttner; Linssen en Dauda.