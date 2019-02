SGP Nunspeet: First Responder Team moet uitrusting mee naar huis

Volgens SGP-lid Harm Jan Polinder kan dit kostbare minuten gaan schelen. Donderdagavond heeft Polinder dit in de gemeenteraad voorgelegd aan de raad.

Uit eerdere berichtgeving bleek dat het First Responder Team vaak niet als eerste ter plaatse is. Hier wil de SGP een oplossing voor. Burgemeester Van de Weerd kon de vraag van de SGP niet meteen beantwoorden. De brandweer Elspeet moet bekijken of dit logistiek zou kunnen gaan werken. Hij wil het dan ook als idee meegeven aan de brandweer.

Polinder reageerde dat ze binnenkort een werkbezoek gaan brengen aan de brandweer Elspeet. Hij hoopt dat het onderwerp dan ook ter sprake komt. Sinds 2006 heeft Elspeet een First Responder Team. Een groep vrijwilligers van de brandweer Elspeet. Zij worden ingeschakeld als er sprake is van hartfalen. Dit team is in het leven geroepen door de falende aanrijtijden van ambulances in Elspeet.