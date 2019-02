CDA vraagt aandacht voor gevaarlijke weg in Vierhouten

'Al jaren lang is dit aan de orde en met name het eerste deel is een gevaarlijke smalle weg. Hier zou een fietspad komen, maar dit is tot nog toe niet gerealiseerd. De weg is voor fietsers gevaarlijk en niet voor het eerst werden onlangs fietsers in de berm gedrukt. Moet hier eerst weer, het kalf verdrinken?. De kwaliteit van het verderop gelegen fietspad is ook bedroevend slecht. De vraag aan het college is of er plannen zijn om dit aan te pakken.'

Wethouder Storteboom erkent de situatie en gaf aan dat onlangs nog wat herstelwerkzaamheden zijn verricht aan het fietspad. ,'Er is nu een weginspectie gaande over alle fietspaden in Nunspeet wat er zou moeten gebeuren. We kijken of er subsidie vanuit de provincie kan komen voor dit werk. De problemen met de weg is ook al eerder aan de orde geweest, maar tot nog toe is geen akkoord bereikt met de grondeigenaren om een fietspad mogelijk te maken. We zullen deze hele situatie ook meenemen in het verkeersplan Vierhouten zoals aangegeven in het collegeprogram 2020-2021. We zullen hier goed naar moeten kijken om het veiliger te maken.'