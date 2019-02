Kootwijkerbroek in rouw na dodelijk ongeluk meisje (17)

Kootwijkerbroek is in rouw na de dood van een 17-jarige meisje uit het dorp. Ze kwam donderdagavond om het leven bij een ongeluk op de Wesselseweg in haar woonplaats. Waarschijnlijk gebeurde dit op enkele honderden meters van haar ouderlijk huis.

Volgens ooggetuigen sloeg een auto af naar de Coop-supermarkt en reed de bestuurder het meisje op haar scooter aan. De politie kan dit niet bevestigen. 'Het onderzoek is nog gaande', zegteen politiewoordvoerster.

Hechte gemeenschap

Uit respect voor de ouders wil niemand in Kootwijkerbroek voor de camera van Omroep Gelderland reageren. Het is een hele hechte gemeenschap en in gesprekken wordt wel duidelijk dat het meisje bekend is in het dorp. Voor de rest is iedereen te aangedaan om wat te vertellen.

Het slachtoffer was topscorer in het enige vrouwenelftal van vv Stroe. Ook daar is de verslagenheid groot. Het bestuur is vanmorgen bijeen om te beraden wat zij gaan doen.

