Giftige verf chroom-6 zit ook op bruggen in Arnhem en Heteren

Ook op de Arnhemse John Frostbrug en de Nederrijnbrug in Heteren zit verf met het giftige chroom-6. Dat is te lezen op de website van Rijkswaterstaat. Eerder werd al bekend dat de Waalbrug in Nijmegen beschilderd is met de chroom-6-verf. Renovatie van die brug levert om die reden vertraging op.

Op 4 maart start de renovatie van de Waalbrug en dit zal ongeveer anderhalf jaar gaan duren. Om de renovatie veilig te laten verlopen worden extra maatregelen genomen. Er wordt alles aan gedaan om gezondheidsrisico's door het vrijkomen van chroom-6 te beperken.

Nog onduidelijk

Nu blijkt dat ook de bruggen in Arnhem en Heteren chroom-6-verf hebben, en ook die bruggen zullen in de komende tijd gerenoveerd worden. Maar Rijkswaterstaatwoordvoerder Thijs Scheres wil geen voorbarige conclusies trekken: 'Het is nog niet duidelijk of bij de renovatie het schilderwerk zal worden afgestraald. Pas als dat gebeurt komt de chroom-6 vrij.'

Op de John Frostbrug werd de verf in oktober vorig jaar ontdekt. Daar is boven en onder het wegdek het goedje aangetroffen. Renovatie staat gepland voor 2021. Op de Nederrijnbrug zit de verf op verschillende kolommen. Werkzaamheden aan de brug in Heteren staan gepland voor dit voorjaar.

Giftig en ziekte

Chroom-6 kwam in opspraak nadat verschillende mensen die met de verf hadden gewerkt (ernstige) gezondheidsklachten kregen. Eerst werd bekend dat militairen zonder het te weten waren blootgesteld aan chroom-6. Onlangs bleek dat ook fabrieksmedewerkers uit Nijmegen hadden gewerkt met de stof.

De werknemers van Defensie kregen een vergoeding voor het werken met chroom-6 (een zwaar metaal). Het is niet altijd snel te ontdekken of men ziek is van de stof. De ziekte komt vaak pas na tientallen jaren naar buiten.

