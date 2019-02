Annemiek van Vleuten tevreden over haar niveau na zware knieblessure

Na haar zware knieblessure op het WK eind september is ze volledig hersteld. De 36-jarige wereldkampioen tijdrijden uit Wageningen is nu nog op hoogtestage op de Teide in Tenerife. Volgende week maakt ze haar rentree in het peloton bij de Omloop Het Nieuwsblad en rijdt daarna ook de loodzware Strade Bianche in Italië. "Ik moet kijken waar ik sta en wat ik moet doen om mijn vorm aan te scherpen. Ik ga in principe mijn ploeg ondersteunen. Maar het gaat inmiddels zo goed, dat ik misschien best wel ver kan komen in de wedstrijd. Na die twee wedstrijden ga ik weer terug op hoogtestage naar Tenerife. Dat is misschien een beetje veel, maar hier kan ik gewoon supergoed trainen."

Geen complicaties

"Dit is pas mijn tiende week dat ik aan het trainen ben na acht weken helemaal niks te hebben gedaan. Ik heb tijd nodig om helemaal op mijn topniveau te komen. Ik denk dat mijn huidige niveau best wel heel goed is, helemaal de inhoud. Ik heb mij wel verbaasd dat ik geen tegenslag heb gehad. Nadat ik mijn been zo ver kon buigen dat ik kon gaan fietsen, heb ik geen complicaties gehad. Mijn knie reageerde niet, werd niet dikker. Sinds ik op de fiets zat, ging het vrij snel."

Annemiek van Vleuten een paar weken na haar blessure

"Mensen vragen wanneer ik weer op niveau wil zijn, mijn fysiotherapeut ook. Mijn doel is om er alles aan te doen om weer op niveau te komen. Ik zal wel zien wanneer dat is. Maar ik ben daar heel relaxed in en gelaten. Ik kan wel zeggen dat ik top wil zijn in een bepaalde wedstrijd, maar ik heb gewoon een plan uitgestippeld. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Toen ik de blessure net had, had ik die garantie niet. Ik weet niet wanneer ik weer dat topniveau haal van afgelopen mei tot september."

Genieten op trainingskamp

"Ik geniet er wel van. Dat doe ik al de laatste drie jaar. Ik richt mijn topsportleven zo in dat ik koersen rijd die ik leuk vind om te doen. En dat geldt ook voor trainingskampen. Mijn ploeg geeft me daar ook de ruimte voor. Ik heb met de mannen van Mitchelton Scott mee gereden. Ik heb onwijs afgezien, maar ik kijk er met heel veel plezier op terug. Als de resultaten nog even uitblijven, geniet ik toch van de weg erheen. Mijn coach Louis Delahaije zit niet heel erg op de details. Hij zegt: A happy cyclist performs better. Dat knoop ik ook echt in mijn oren. Als ik een lange duurtraining doe en ik stop halverwege, ga ik soms even lekker lunchen. Dat gaat het verschil niet maken, maar wel in je hoofd. Ik geniet meer van alle trainingen en moet wat minder van mezelf, ben veel minder gestresst. Misschien zijn daarom de resultaten van de laatste jaren wel veel beter."

Effect van hoogtestage

"Een trainingskamp in 95 procent eten, trainen, slapen. Je bent gefocust op je training en zeker hier bij deze hoogtestage moet je op een dag veertig of vijftig kilometer moet klimmen om terug te komen bij het hotel. Ik heb per dag vaak zeker tweeduizend hoogtemeters. Door het mooie weer hoef ik geen concessies te doen aan mijn trainingsprogramma."

"De zon schijnt hier eigenlijk altijd op de top, ik heb maar één keer heel slecht weer gehad. Die laatste vijf procent is misschien het effect van die hoogtestage. Ik weet niet of ik nu dat effect nodig heb, ik ben nu vooral aan het werk om fit te worden. Hierna als ik nog een stukje beter ben, kan ik hier de puntjes op de i zetten op een hoogtestage. Ik heb hier ook goed trainingsgezelschap, dat heb ik in Wageningen ook niet altijd. Af en toe train ik alleen en ik weet dat het hier goed is. Ik ken de mensen in het hotel en ik voel me hier ook wel een beetje thuis."