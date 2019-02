'Informatiecentrum WO2 Nijmegen is een vertrekpunt om de regio te ontdekken'

door Rob Haverkamp

Naar verwachting komen er 15 tot 20 duizend mensen per jaar op de 200m2 aan informatie af. Waarvan ongeveer 35 procent uit Engels sprekende landen, 15 procent uit Duitsland en 50 procent uit eigen land, waarvan weer de helft uit de regio. Vergelijkbaar met de herkomst van bezoekers van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, de motor achter het nieuwe informatiecentrum.

Startpunt

Aan de voet van de Waalbrug in Nijmegen, in het gebouw van cultureel centrum De Lindenberg, is een plek gecreëerd om kennis op te doen voor iedereen. 'Al die dagrecreanten, toeristen, gezinnen, scholieren, special interest-groups zoals historici, de dit gebied willen kennen', verduidelijkt Wiel Lenders van het Nationaal Bevrijdingsmuseum.

Dat gebeurt onder meer door bezoekers naar een zes minuten durende film te laten kijken ter introductie. Daarnaast is er een grote interactieve wand waar de bezoekers mee aan de slag kunnen. 'Het infocentrum is het een startpunt', zegt Lisa van Kessel die het centrum coördineert. 'We laten mensen hier kennis maken met de regio. Wat er te doen is aan WO2-erfgoed: musea, monumenten. En we helpen ze hun weg te vinden zodra ze de regio willen ontdekken'.

'Dit geeft wel in een nutshell echt de betekenis aan van die oorlog voor Nijmegen en de regio', vult Lenders aan. 'Nijmegen speelt een hoofdrol op het wereldtoneel in het laatste oorlogsjaar. Dat willen we graag laten zien.' Aanstaande zaterdag is officiële opening van het nieuwe informatiecentrum aan de Waal. Vanaf half twee in de middag is het toegankelijk voor publiek.