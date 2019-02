Word voorlezer en sluit je aan bij de VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

De VoorleesExpress kan alleen bestaan dankzij vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is ontzettend leuk om te doen! Je kunt aan de slag als voorlezer of coördinator.



Word voorlezer!

Als voorlezer ga je twintig weken langs bij een gezin in de buurt. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of avond. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Je gaat het kind/de kinderen voorlezen, maar ook breder kijken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd worden in taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en streef je ernaar dat zij zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in de taalontwikkeling. Je zoekt samen naar de mogelijkheden en kansen in dit specifieke gezin.



Duur: 30 weken inclusief voorbereiding, contactmomenten en training

Tijd: 50 uur, inclusief voorbereiding, contactmomenten en training



Word coördinator

Coördinatoren begeleiden tijdens een voorleesseizoen vijf gezinnen en voorlezers. Voor jouw team van voorlezers organiseer je een aantal bijeenkomsten, waarin je hen de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en je ze informatie geeft. Ook ga je samen met je voorlezers een aantal keer op bezoek bij hun gezin. Als coach begeleid je vrijwilligers en gezinnen in het proces: samen ervoor zorgen dat na 20 weken ouders zelf in staat zijn om kinderen meer te stimuleren in taal.

Duur: 30 weken

Tijd: 60 uur

Training en begeleiding

Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je getraind en begeleid. Naast persoonlijke begeleiding kun je gebruik maken van onze e-learning. Met dit programma kun je kennis opdoen over interactief voorlezen, meertaligheid en het betrekken van de ouders bij het voorlezen.

Benieuwd? Wilt u meer informatie of wilt u zich als gezin aanmelden? Kijk dan op de site VoorleesExpress Of laat hieronder een reactie achter!