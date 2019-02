Miljoenen extra voor Arnhemse ICT-problemen

door Huibert Veth

De Connectie, opgericht op 1 juli 2017, is de bedrijfsvoeringorganisatie voor de gemeentes Arnhem, Renkum en Rheden. Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de administratie, belastingen, facilitaire zaken en ICT. Bij de oprichting werd direct een bezuiniging oplopend tot 4 miljoen ingeboekt. De kwaliteit moest hierbij wel minimaal gelijk blijven en de kwetsbaarheid verminderen.

Vorig jaar kwam al naar voren dat privacygevoelige informatie van zowel burgers, bestuurders als ambtenaren door een hacker te bereiken was. En begin januari lagen de ICT-systemen van de gemeente nog drie dagen plat waarbij de taken voor aangifte van geboorte en overlijden en het verstrekken van uitkeringen ternauwernood uitgevoerd konden worden.

Megagrote zorgen

De Arnhemse gemeenteraad werd deze week bijgepraat door verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen (VVD) over de stand van zaken. Van Dellen: 'We hebben megagrote zorgen op het gebied van IT. Ik heb dit wel aan zien komen maar heb er pijn van in mijn buik. Je moet er niet aan denken dat je uitkeringen niet meer kunt verstrekken. Het is een ernstige situatie.'

'Planningen lopen meestal uit en budgetten worden overschreden. Processen zijn niet goed ingericht en afgestemd en de infrastructuur is verouderd', vervolgt de wethouder. Er moet geïnvesteerd worden in mensen, processen en apparatuur. 'In de begroting hadden we al rekening gehouden met extra geld maar zoals we het nu zien, lijkt er per jaar structureel één tot twee miljoen bij te moeten.' Wat dit incidenteel voor 2019 betekent, is nog niet duidelijk. Dit bedrag zou hoger uit kunnen vallen.