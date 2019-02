Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk per 1 april rookvrij

Het St Jansdal in Harderwijk is het derde ziekenhuis in Gelderland waar je straks helemaal niet meer mag roken. Vanaf 1 april moeten rokers daar niet alleen het gebouw uit, maar ook het terrein af om een sigaret op te steken. Het CWZ in Nijmegen en het ziekenhuis in Tiel zijn al rookvrij.

door Laura Cuijpers

Bijna alle Gelderse ziekenhuizen maken dit jaar hun antirookbeleid concreet. Zo willen de Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn vanaf 1 oktober een volledig rookvrij ziekenhuisterrein hebben.

Datzelfde geldt voor Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar een cardioloog en een longarts van het ziekenhuis de initiatiefnemers zijn van het anti-rookbeleid.

Radboud later rookvrij

Het Radboudumc in Nijmegen heeft de ambitie om per 1 januari 2020 alle toegestane rookplekken naar de randen van het terrein te verbannen, waarvan er nog nog eentje pal naast de hoofdingang staat. Woordvoerder Margie Albers: 'We hebben nu ook al rookruimtes die afgeschermd zijn. Die willen we naar de periferie van het terrein verplaatsen.'

Ook wil het ziekenhuis eigen personeel beter helpen bij het stoppen met roken. 'We willen niet met een vingertje wijzen, maar wel goede begeleiding aanbieden.' Het Slingeland in Doetinchem en het SKB in Winterswijk hakten deze week ook al de knoop door. Dit jaar worden beide ziekenhuizen volledig rookvrij. Een specifieke datum kon een woordvoerder van de ziekenhuizen nog niet geven.

Alleen roken met een polsbandje

Andere ziekenhuizen hebben hun rookbeleid al eerder aangescherpt. Zo is het CWZ in Nijmegen sinds 1 oktober al zo goed als rookvrij. Rokende medewerkers en bezoekers zijn niet meer toegestaan op het terrein. Alleen opgenomen patiënten, herkenbaar aan een polsbandje, mogen nog een sigaretje roken in de cabine buiten bij de spoedeisende hulp. Ook ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft sinds 1 januari een rookverbod ingesteld.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Zevenaar zegt nog steeds de ambitie te hebben op termijn rookvrij te worden, maar een datum is er nog niet.