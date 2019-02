Sociale dienst Laborijn herkent 'wantrouwen en angst' bij cliënten niet

Laborijn, de sociale dienst voor Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek, herkent zich niet in de klachten dat cliënten extreem worden gewantrouwd en tot in detail worden gecontroleerd. Directeur Betty Talstra wil hierover graag in gesprek gaan.

door Davie Klein Gunnewiek (REGIO8)

'Ik herken mij systematisch en structureel niet in dat wantrouwen en in die angst', benadrukt Talstra. 'Wat ik wel begrijp is dat het voor inwoners heel erg moeilijk is om een uitkering aan te vragen. Dan ben je heel kwetsbaar. Wij moeten daar als professionals binnen Laborijn heel goed van bewust zijn hoe we daarmee omgaan. Dat wantrouwen wat er ongetwijfeld is, moeten we zien om te zetten in vertrouwen.'

'We willen leren van fouten'

Talstra vindt het jammer dat de klachten op deze manier via het meldpunt van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek naar buiten komen. 'Eigenlijk willen we dat soort klachten liever zelf ontvangen en bespreken wat we er aan kunnen doen. We zijn een organisatie waar we voor en met mensen werken en daar worden ook fouten gemaakt. Wij willen graag leren van die fouten', legt ze uit.

Ex-cliënt Christa, die anoniem haar verhaal wilde doen, vertrok enige tijd geleden bij Laborijn omdat ze volgens haar niet begrepen werd en er niet naar haar als persoon werd geluisterd.

Kwestie wordt besproken in de gemeenteraad

In Doetinchem gaan de PvdA en de SP in de raadsvergadering van volgende week donderdag vragen stellen aan het college over de kwestie. Eerder deze week werden al Kamervragen gesteld door Gijs van Dijk en John Kerstens van de PvdA aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij het meldpunt van de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek zijn sinds afgelopen zaterdag al 32 nieuwe klachten binnengekomen over de werkwijze binnen Laborijn. Zij wachten nog op een brief van de gemeenten over de gestuurde brandbrief. Ondertussen blijft het meldpunt gewoon geopend.



