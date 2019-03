Zoektocht naar de mooiste Gelderse natuurfoto van start! Doe jij mee?

Een mistige zonsopkomst, pasgeboren zwijntjes, de paarse heide en burlende herten. Al 20 jaar komen er op de redactie van BuitenGewoon de mooiste Gelderse natuurfoto’s voorbij. Daarom heeft BuitenGewoon vanaf vandaag de Gelderse natuurfotowedstrijd in het leven geroepen.

BuitenGewoon bestaat 20 jaar en viert dat met jou! Ga jij ieder weekend gewapend met je camera de natuur in? Of heb je tijdens een wandeling bij toeval een ‘lucky shot’ gemaakt? Iedereen mag meedoen! BuitenGewoon is op zoek naar de mooiste Gelderse natuurfoto gemaakt in de afgelopen 20 jaar.

Hoe werkt het?

Vanaf vandaag kun je jouw mooiste foto insturen via de website van BuitenGewoon. Een kritische blik is geboden want je kan maar met één foto meedoen. Insturen kan tot en met 31 maart.

Uit alle inzendingen kiest de redactie, in overleg met de jury, de 100 mooiste foto’s. Deze worden op 15 april gepubliceerd op onze website. Tot en met 30 april kan het publiek zijn of haar stem uitbrengen. De 20 foto’s met de meeste stemmen gaan door naar de jury. Die beoordelen de foto’s en op het natuurfestival Omroep Gelderland presenteert: Beleef BuitenGewoon zaterdag 6 juli bij Buitenplaats Beekhuizen wordt de winnaar bekend gemaakt.

De Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een driekoppige jury bestaande uit Harm Edens, presentator van BuitenGewoon, en natuurfotografen Johan van der Wielen en Harvey van Diek.

Prijs

Is jouw foto de mooiste Gelderse natuurfoto van de afgelopen 20 jaar? Dan win je een exclusieve privé masterclass naar keuze (landschap, macro of nachtfotografie) van natuurfotograaf en jurylid Johan van der Wielen én een reportage in Mooi Gelderland! Het natuurmagazine van Gelderland dat elk kwartaal op de mat van ruim 45.000 leden van Geldersch Landschap en Kasteelen valt.

Deel je foto's met ons

Dagelijks krijgen wij de mooiste foto's binnen via onze Natuur in Gelderland Facebookpagina en via de hashtag #buitengewoon_gld op Instagram. Deel ook jouw foto's met ons!