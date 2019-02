Historicus Maarten van Rossem treedt op in Gelders verkiezingsprogramma

Historicus en televisiepersoonlijkheid Maarten van Rossem is vanaf maandag te zien in het verkiezingsprogramma van Omroep Gelderland Ridders in Alle Staten. Hij laat zijn licht schijnen over de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart.

Maarten van Rossem woont in Utrecht, maar groeide op in Wageningen. Hij vertelt in het televisieprogramma aan de Ridders van Gelre dat hij als kind niet zo blij was met zijn naam. Op school werd toen nog verteld over de beruchte Gelderse legerleider Maarten van Rossem die in 1528 Den Haag aanviel en plunderde. Daar kreeg de latere historicus veel opmerkingen over. De Gelderse legerleider is geen verre voorvader van de huidige Maarten van Rossem.

Campagne

De Ridders van Gelre maken in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen een televisieprogramma op Omroep Gelderland. Daarin vertelt Maarten van Rossem welke onderwerpen hij graag in de verkiezingsprogramma's terug ziet komen en hoe partijen het beste campagne kunnen voeren. Ook laat de historicus zijn licht schijnen over de Gelderse geschiedenis.

Ridders in Alle Staten is nog drie maandagen te zien bij Omroep Gelderland tot de verkiezingen op 20 maart. Op maandag 4 maart vervalt de uitzending vanwege een speciale carnavalsuitzendingen.