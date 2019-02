Nieuw huis in de Achterhoek? Toon aan dat er behoefte is en het licht springt op groen

De Achterhoek gaat weer bouwen. Maar er wordt niet, zoals in het verleden, gekeken naar aantallen woningen, maar naar de vraag. 'We kijken echt naar de behoefte', zegt Ben Hiddinga namens de Thematafel Wonen (hierin praten de Achterhoekse gemeenten en marktpartijen over het onderwerp).

'We zien dat de economie aantrekt en bedrijven staan te springen om personeel. Daarnaast is er vanuit de jeugd en vanuit senioren een grote behoefte aan woningen. We gaan daarom maatwerk leveren in de verschillende dorpen', legt Hiddinga uit.

Klein project van levensbelang

De voormalige Jenaplanschool in Beltrum staat al jaren leeg. Een jaar geleden zouden er seniorenwoningen gebouwd worden. 'Maar toen had de gemeente het maar over één ding: krimp.' Nu is het tij gekeerd en mogen er wel seniorenwoningen komen.

'We gaan vier twee-onder-een-kap woningen bouwen, met een tuin en een carport', vertelt Gerard Hartjes. Hij is één van de kartrekkers. 'Maar ik heb altijd gezegd dat ik er niet ga wonen hoor', lacht hij. 'Al begin ik steeds meer te twijfelen nu we echt plannen aan het maken zijn.'

Het klinkt niet als een heel groot project. Maar dat hoeft ook niet. Want heel Beltrum moet hier uiteindelijk baat bij hebben. 'De mensen die hier komen wonen, wonen al sinds hun trouwdag in hetzelfde huis. Dat betekent dat de jongeren die in Beltrum wonen nooit een kans hebben gekregen om die woningen te kopen. Nu we hier acht seniorenwoningen gaan bouwen, hopen we echt dat de bal gaat rollen', legt Hartjes uit.

En dat de jeugd blijft is van levensbelang. 'Anders loopt het dorp leeg. Sportverenigingen, scholen, de middenstand, iedereen merkt dat.'

Bestaand vastgoed omvormen

De Thematafel wonen is deze donderdag weer bij elkaar geweest. In deze thematafel zitten provinciebestuurder Josan Meijers, zeven wethouders van de Achterhoekse gemeenten, Sité Woondiensten, de Rabobank, makelaars en marktpartijen. In totaal nemen 21 mensen deel aan het gesprek.

Deze keer is er op hoofdlijnen gesproken over de kwaliteitscriteria. 'Het is een ingewikkeld proces en we moeten dat met elkaar uitdokteren', legt Hiddinga uit. 'We spreken met de mensen van de Thematafel over hoofdlijnen en kwaliteitseisen, maar het is aan de gemeenten om straks te kijken waar er kansen en behoeftes liggen.'

Naast bouwen naar behoefte wil de Achterhoek dat er wordt geïnvesteerd in bestaande woningen in de regio. 'Het omvormen van eensgezinswoningen naar bijvoorbeeld starters- of seniorenwoningen en het verduurzamen van die woningen. Daarnaast gaan de gemeenten heel goed kijken naar de invulling van vrijkomend maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen.'

Volgende maand praat de Achterhoekraad, een raad waarin alle fracties van de Achterhoekse gemeenten vertegenwoordigd zijn, over het onderwerp.

