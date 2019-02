Grace Jones en Ronnie Flex naar Down The Rabbit Hole

Grace Jones is onder meer bekend van haar hits I've Seen That Face Before (Libertango) en Slave to the Rhythm, en haar optreden in de James Bond-film A view to a Kill. De excentrieke zangeres en actrice was in de jaren 80 een opvallende verschijning door haar 'blokhoofd' en spectaculaire outfits.

Haar twee grootste hits:

Behalve Grace Jones komen ook onder anderen Ronnie Flex & Deuxperience, Janelle Monáe, Balthazar en de Nijmeegse band De Staat naar Beuningen voor een optreden.