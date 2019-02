Joey van den Berg krijgt weinig hoogte van mentale weerbaarheid binnen NEC

Van den Berg maakt niet zijn beste periode door in het shirt van NEC. Tegen Go Ahead Eagles stond hij in de rust op en sprak hij harde en duidelijke taal in de kleedkamer. NEC vocht zich uiteindelijk nog naar een 4-4 gelijkspel. Veel schoot de Nijmeegse club daar opnieuw niet mee op. NEC blijft hangen op een beschamende vijftiende plaats.

De mentale weerbaarheid wordt op de proef gesteld bij de spelers van NEC. Van den Berg probeert met al zijn ervaring het geloof in eigen kunnen vast te houden. 'We hebben al best wat tikkies gehad dit seizoen, maar je ziet ook vaak dat we het in wedstrijden nog kunnen omdraaien. Ik krijg niet echt hoogte van onze weerbaarheid en de buitenwereld ook niet denk ik.'

Hij speelde bij clubs als Go Ahead, PEC Zwolle, SC Heerenveen en het Engelse Reading. Gepokt en gemazeld dus in het profvoetbal. De Graafschap wilde hem dolgraag naar Doetinchem halen, maar was niet opgewassen tegen de aanbieding van NEC dat Van den Berg een drie-jarig contract liet tekenen. 'Het is jammer dat het zo gelopen is', kijkt de routinier al bijna terug op zijn eerste seizoen. 'Want dit is wel de realiteit. En die moet je altijd onder ogen zien.'

'Alles doen voor de play-offs'

Maar strijdbaar blijft de Drent uit Nijeveen altijd. 'Je moet altijd gaan voor kansen die er nog zijn. We kunnen wel gaan lopen huilen en er met de pet naar gooien, maar we moeten alles doen om nog mee te doen voor die 8e of 9e plaats. De periodetitel is weg. We moeten puur voor de ranglijst gaan en zo die play-offs bereiken', zegt Van den Berg.

'Kijk, gelukkig staat het nog best dicht bij elkaar. En daar mogen we blij om zijn, anders was het nu al een verloren zien', vervolgt de verdedigende middenvelder na de training op donderdag die weer eens open was voor pers en publiek. 'Als je nog wat wil, moet je eens gaan winnen morgen. Daar zijn we ons ook bewust van. Maar het zal moeten blijken. Ik sla ons in elk geval hoger aan dan Almere.'

Lastig elftal te sturen

Van den Berg erkent dat hij het zelf ook lastig heeft om in het veld structuur en sturing aan het elftal te geven. Daarnaast wordt van hem buiten de lijnen verwacht dat hij jongens coacht en helpt. 'Je probeert dat wel. Ik weet waar ik voor gehaald ben. Maar het is niet makkelijk te combineren. Ik moet zelf ook mijn niveau halen. Anders zeggen ze ook daar heb je hem weer met zijn gezeik en haken ze af. En dan loop ik ook mezelf in de weg.'