Politie trekt pistool voor slapende man met nepwapen

De politie heeft woensdagochtend in Zeddam een man opgepakt voor wapenbezit. De man lag te slapen in zijn auto toen agenten hun pistool trokken omdat hij een vuurwapen bij zich zou hebben.

De politie kreeg de melding van een slapende man in een auto, ergens half op een oprit. Of hij bij zijn eigen huis voor de deur stond geparkeerd, is niet bekend.

De agenten zagen een vuurwapen in de auto liggen, trokken direct hun pistool en riepen assistentie op. De man werd wakker gemaakt en uit zijn auto gepraat, waarop hij direct werd aangehouden.



Na onderzoek bleek het te gaan om een nepvuurwapen. De politie waarschuwt op Facebook dat het voor agenten in zo'n situatie lastig in te schatten is of het wapen echt of nep is.