Invalide schilder uit Nijmegen gezocht: 'Na al die jaren ga je er toch van houden'

'Ik was 17 toen ik met mijn vader een kunstschilder hielp verhuizen van zijn studio op een bovenetage aan de Burchtstraat in Nijmegen naar een woning aan de Houtlaan in Brakkestein te Nijmegen. De verhuizing maakte destijds veel indruk op mij, de grote ruimte en het vrouwelijk schoon dat er aanwezig was in olieverf', vertelt Theo van de Heuvel 50 jaar later.

Wie was deze schilder?

Als dank mocht de vader van Theo twee schilderijen uit zoeken. Deze zijn inmiddels in handen van Theo en hij wil dolgraag weten wie de schilder was die deze schilderijen aan zijn vader overhandigde.

'Als je ouder wordt vergeet je alles, maar dit begint mij nu wel te irriteren. Ik zou graag willen weten wie de schilder was. Mogelijk willen nabestaanden de schilderijen wel weer terug hebben', vertelt Theo.

Een van de schilderijen is ondertekend met E. Klinkner. 'Ik heb dit uiteraard opgezocht maar dit was een Duitse schilder. Ik denk dat de onbekende schilder dit schilderij van Klinkner heeft gekregen.'

Theo van de Heuvel wil weten, wie was de schilder Klinkner?

'Anders gaan de schilderijen in de container'

Theo krijgt na het overlijden van beide ouders de schilderijen in zijn bezit. 'Ik heb de schilderijen altijd bewaard en begin ze nu pas mooi te vinden. Na al die tijd ben ik er van gaan houden'. Toch wil hij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat schilderijen weer in bezit komen bij de familie van de Nijmeegse kunstenaar: 'Als ik er niet meer ben gaat alles in de container hoor ik het nageslacht al zeggen.' Om dat te voorkomen doet Theo een oproep in Gelderland helpt in de hoop in contact te komen met de nabestaanden.

Wie kan Theo helpen bij zijn zoektocht om erachter te komen wie de invalide kunstschilder uit Nijmegen was? Reageren kan via Gelderland helpt