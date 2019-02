Dit zijn ze! Van Azewijn tot Vaassen; het lijstje met alle Gelders plaatsen in Ons Dorp 2019

Ongetwijfeld komen er ook vrienden, bekenden of familieleden van jou voorbij. Het programma heeft vorig jaar veel losgemaakt bij kijkers die het op tv en zeker via uitzending gemist wisten te vinden. En dus is het programma wegens succes verlengd.

Volle zalen

Vanaf dinsdag 2 april tot en met dinsdag 9 juli kan weer worden genoten van sfeervolle zwart-wit beelden uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Kijk hier naar een preview, over Kilder:

De jaren waarin de Enschedese ondernemer Johan Adolfs zijn cameramannen stad en land liet afreizen om de dorpsfilms op te nemen. Het motto was 'Breng zoveel mogelijk mensen in beeld, dan komen ze allemaal naar zichzelf kijken.' Bij vertoningen liepen de zalen steevast vol.

Iedereen in beeld en overal vrolijke koeien

Koeien in Warnsveld 1966, waarschijnlijk gelokt met klassieke muziek

Tussen 1948 en 1970 maakte de firma Adolfs 1500 dorpsfilms. Altijd op dezelfde manier: een rondgang door het dorp om veel gezichten voor de camera te krijgen.

Een bezoek aan de plaatselijke school en de lokale middenstand, bewoners op straat of voor hun huizen, huppelende koeien in een weiland, gymnasten of voetballers in actie en steeds werd de film afgesloten met een optocht van de verenigingen uit het dorp. Die verenigingen waren vaak ook opdrachtgever en konden hun kas spekken als dorpsgenoten in de winter met zijn allen naar zichzelf en hun buren kwamen kijken.

Check de lijst

Om alvast te kunnen zien of jouw woon-, geboorteplaats of dorp in de buurt dit jaar aan bod komt, bij deze de lijst met alle betreffende Gelderse plaatsnamen en het jaar waarin de film is opgenomen, op alfabetische volgorde:

Angerlo 1954

Azewijn 1970

Bredevoort 1957

Bruchem 1966

Giesbeek 1963

Groessen 1964

Heerewaarden 1958

Kilder 1956

Kootwijkerbroek 1963

Oene 1965

Otterlo 1962

Poederoijen 1968

Spankeren/Laag Soeren 1964

Vaassen 1966

Warnsveld 1966

De eerste uitzending is op 2 april. Ons Dorp is op tv steeds te zien op dinsdagen vanaf 17.20 uur (en daarna ieder uur herhalingen) en eerder die dag al op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland. Alle uitzendingen (ook die van 2018) zijn te vinden op onze website onder 'gemist'.