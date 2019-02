Wie weet wie de oude kunstschilder in een rolstoel uit Nijmegen was?

Toen ik een jaar of 17 (1963) was heb ik met mijn vader een kunstschilder vanuit zijn studio op een boven etage aan de Burchtstraat in Nijmegen verhuisd naar een woning aan de Houtlaan in Brakkestein te Nijmegen. Het maakte destijds best veel indruk op mij, de grote ruimte en het vrouwelijk schoon dat er aanwezig was in olieverf. Mijn vader mocht toen 2 schilderijen van hem uitzoeken. Na het overlijden van mij ouders hebben de schilderijen een lange tijd op zolder gestaan. Het zijn twee schilderijen waarvan er een is ondertekend met E. Klinkner. Maar ik heb het opgezocht en Klinkner was een Duitse schilder. De man die ik destijds ontmoet heb was een Nederlander. Waarschijnlijk had hij dus ook schilderijen van andere schilders staan.

Mijn vader heeft toen een van de heer Klinkner uitgekozen en een van een andere schilder waarvan ik de handtekening niet kan achterhalen.

Ik ben nu op zoek naar de naam of wellicht wel de nabestaande van de kunstschilder in een rolstoel uit Nijmegen.

