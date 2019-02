Zoektocht naar verdwenen kasteel nu echt van start

Gerico de Vries van de Historische Kring Gente: 'Het is zo spannend. We hopen deze zaterdag echt meer te weten te komen over het kasteel. Hoe groot is het? Wat ligt er nog? We hopen dat er vandaag echt meer duidelijkheid komt.'

Het bedrijf Euroradar gaat het onderzoek uitvoeren. Het geluk voor de historische vereniging is dat een medewerker van dit bedrijf zelf in Gendt woont. Hij gaat het werk dan ook zelf doen. 'Het onderzoek gebeurt met een quad met daar achteraan een soort slee. Daarop zit dan de radarapparatuur. De quad rijdt eerst in een soort grof raster over het terrein en daarna kunnen we altijd nog preciezer gaan speuren', legt De Vries uit.

Bekijk hieronder de reportage. De tekst gaat daarna verder.

Of er meteen veel duidelijk wordt, is afwachten. De gegevens worden later ook nog verder uitgewerkt. Op 3 april wil de Historische Kring Gente de resultaten officieel presenteren.

Weggespoeld door Waal

Kasteel Hulhuizen stond eeuwen geleden op een plek in de Klompenwaard bij Doornenburg. Uit oude kaarten is bekend dat het kasteel rond 1660 is weg gespoeld door oprukkend Waalwater. Het is nu een natuurgebied in de uiterwaarden aan de Waal waar runderen en paarden lopen. Zeker is dat het kasteel heeft bestaan, maar niet zeker is wat de exacte locatie is.