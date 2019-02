Nieuwe eisen zorgbedrijven: ‘Kapper en loodgieter mogen nog steeds zorgbedrijf beginnen’

door Judith Spanjers en Ellen Kamphorst

Hierdoor kon het gebeuren dat bijvoorbeeld een kapper en een loodgieter een zorgbedrijf konden beginnen. Van der Zee zegt in een reactie aan Omroep Gelderland dat het ondanks de nieuwe eisen nog steeds kan gebeuren dat een kapper en een loodgieter een zorgbedrijf mogen leiden. ‘Je mag wel directeur zijn van een bedrijf, maar iemand met een loodgietersdiploma mag geen zorg leveren. Alleen bedrijven die aan alle kwaliteitscriteria voldoen mogen zorg gaan leveren. Anders verwijzen we er geen cliënten naar door.’

Omroep Gelderland sprak wethouder Van der Zee na afloop van het raadsdebat woensdagavond over onder andere de uitkomsten van het onderzoek van Omroep Gelderland naar onveilige zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat bij zorginstellingen die beschermd wonen bieden sprake is van drugsgebruik, wapenincidenten en agressie tussen cliënten en personeel.

'Er staan geen geheimen in de rapporten'

Deze onveilige situaties zijn te lezen in inspectierapporten van GGD Gelderland-Midden die tot nu toe niet openbaar zijn. De rapporten zijn in handen van Omroep Gelderland. Tijdens het raadsdebat zegde de wethouder toe dat alle rapporten openbaar worden. ‘Er staan geen geheimen in’, zegt de wethouder.

Van der Zee heeft de rapporten gelezen en stelt dat het bij de onveilige situaties om incidenten gaat, waardoor hij het niet nodig acht om in te grijpen. ‘Het gaat om een zeer kwetsbare doelgroep, waarbij zaken kunnen gebeuren die tot een overlijden kunnen leiden, of tot zelfdoding. Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Dat zijn excessen. Het is heel erg dat het gebeurt, maar het gebeurt door het hele land. Hoeveel inspectierapporten je ook schrijft.’

'Bewoners mogen gewoon drugs gebruiken'

De wethouder erkent dat bij beschermd wonen alle soorten cliëntgroepen bij elkaar zitten. Hierbij gaat het om licht verstandelijk beperkten, psychiatrische cliënten, verslaafden, ex-gedetineerden, maar ook ex-tbs’ers. Hij denkt niet dat het splitsen van deze groepen zou helpen. ‘Het zijn geen gevangenissen. Het zijn open instellingen, waarbij je gewoon in en uit kunt lopen. Als bewoners drugs gebruiken dan doen ze dat gewoon.’

Cliënten geven in de rapporten aan zich onveilig te voelen als cliënten die harddrugs hebben gebruikt in de gemeenschappelijke ruimte verblijven. Er ontstaan regelmatig agressieve incidenten. Volgens de wethouder is het gevoel van veiligheid heel persoonlijk. Dat wil volgens hem nog niet zeggen dat de situatie zelf of de instelling onveilig is.

‘Het gevoel van veiligheid is anders dan fysieke onveiligheid. Als mensen bedreigd worden in hun gezonde leven, dan is er sprake van een onveilige situatie.‘ Op de vraag van Omroep Gelderland hoe gevaarlijk drugsgebruik is - aangezien in ieder geval één cliënt na het slikken van xtc is overleden - antwoordt Van der Zee: ‘Ze zitten in zorg, maar komen nu eenmaal met drugs in aanraking. Ze kunnen zo de straat op en naar de Korenmarkt.’

'We kunnen een overlijden niet uitsluiten'

Dat er cliënten overlijden door drugsgebruik in zorginstellingen, betreurt hij. ‘Maar ik kan geen honderd procent garantie geven dat er geen incidenten gebeuren. Incidenten kunnen heel ernstig uitlopen op een overlijdensgeval. Dat kunnen we ook in de toekomst niet uitsluiten.’

'Daklozenopvang is niet wenselijk'

Als cliënten zich misdragen in een instelling, kan het gebeuren dat cliënten uit de zorginstelling worden gezet. De directeur van een zorginstelling verklaarde eerder dat cliënten in een crisissituatie een nacht in een hotel of jeugdherberg worden ondergebracht. De wethouder noemt dat niet wenselijk. Cliëntenorganisatie Zorgbelang Gelderland ziet het gebeuren dat er soms cliënten bij de daklozenopvang terechtkomen als ze niet meer bij een zorginstelling kunnen blijven. Ook dat vindt de wethouder niet wenselijk.

‘De wijkteams zoeken altijd naar een oplossing. We kunnen niet garanderen dat er nooit zorgcliënten bij de daklozenopvang terechtkomen. Dat ligt aan de omstandigheden. Ik weet niet of er diezelfde avond nog een plek is in een zorginstelling als iemand op straat staat. Daklozenopvang is op dat moment dan misschien de beste plek.’

Judith Spanjers deed onderzoek naar de commerciële Arnhemse zorginstellingen. Na afloop van de raadsvergadering woensdagavond sprak ze uitgebreid met wethouder zorg, Roeland van der Zee. Bekijk hier het hele interview:

