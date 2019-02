'Raadsleden verbaasd over schrappen nieuwbouw zorginstelling'

door Rob Haverkamp

Alle zeven fracties van de Wijchense gemeenteraad stuurden één of meerdere mensen om het verhaal van de dames De Waal aan te horen. 'We hebben het hele verhaal verteld', blikt Chantal de Waal terug. 'We kregen te horen dat ze met plaatsvervangende schaamte naar ons verhaal hebben zitten luisteren. Waalzorg huurt nu woningen aan de Graafseweg even buiten de dorpskern van Alverna, maar zou graag nieuwbouw plegen op de plek van de oude Antoniusschool in het dorp.

College heeft wat uit te leggen

Inmiddels hebben de schoonzussen ook een uitnodiging van de gemeente gekregen om gebruik te maken van hun inspreekrecht. Tijdens een commissievergadering op 14 maart zal hun situatie onderwerp zijn van gesprek. Dat is ook het moment waar Rob Albersnagel op wacht. Hij is één van de raadsleden die zich woensdagavond liet informeren.

Albersnagel is raadslid voor Kernachtig Wijchen, met 12 van de 27 zetels de grootste fractie in de gemeenteraad. 'Ze hebben hun kant van het verhaal belicht', reageert hij. 'De eerste gedachte is dat ik nu ook de andere kant van het verhaal wil horen.' Hij hoorde genoeg om een aantal vragen op te schrijven die hij het college wil voorleggen.

Hij kan zich de verbazing van Chantal en Laura de Waal over het besluit van het college wel voorstellen. 'Ik snap wel dat zij er wat van vinden', zegt Albersnagel diplomatiek. 'Dat het voor hun als een verrassing komt.' Hij wil van het college ook wel horen wat de afweging is om na bijna vier jaar toch ineens voor woningbouw te gaan op de plek waar de nieuwbouw voor Waalzorg zou komen.

In de steek gelaten

'Nadenken over een alternatieve locatie voor de nieuwbouw van Waalzorg is een logische gedachte', voegt het raadslid daar aan toe. De zorgondernemers zelf hebben ook gezegd dat ze op zich wel snappen dat woningbouw op de plek van de oude Antoniusschool goed zou kunnen zijn voor de leefbaarheid en tegen de vergrijzing van Alverna. Al zien ze zelf liever de nieuwbouw van hun zorginstelling op die plek gebouwd worden. Woningbouw heeft de voorkeur van een werkgroep van Alvernezen.

Nu alleen maar abrupt de stekker uit de onderhandelingen met hen wordt getrokken, voelen ze zich totaal in de steek gelaten door de gemeente Wijchen. Daar waar de gemeente eerst zelf de schoonzussen de locatie wees als een geschikte plek, er grond voor aankocht en er zelfs al een koopcontract klaar lag.

Raadslid Albersnagel is ook blij dat er woensdagavond ouders van bewoners van Waalzorg waren die hun woede en zorgen verwoordden naar de raadsleden. Dat helpt om een beeld van de ontstane situatie te krijgen. Waalzorg biedt onderdak aan mensen met een verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down. De meesten zijn tussen de 20 en 30 jaar.

