Oorzaak verwoestende brand in Zutphen niet te achterhalen

De grote woningbrand aan de Laarstraat in Zutphen is vermoedelijk ontstaan door een technische fout. De exacte oorzaak is door de verwoestende brand niet meer te achterhalen.

De brand woedde in de nacht van zondag op maandag. Diverse brandweerkorpsen gingen zowel in de nachtelijke uren als in de vroege ochtend het vuur te lijf. 'Omdat er aan de binnenzijde niets meer van de woning over is, is het lastig te bepalen hoe de brand is ontstaan', aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.



Onderzoekers hebben wel kunnen vaststellen dat de brand in het plafond tussen de begane grond en de eerste verdieping is ontstaan.

Uit het raam gesprongen

De bewoner van het pand werd in zijn slaap verrast door de brand en kon niet meer naar beneden. Hij besloot toen uit het raam te springen vanaf de derde verdieping en kwam een verdieping lager op het dakterras terecht.



De man raakte gewond. Ook liep hij in de woning brandwonden op door een hete trapleuning. De man maakt het naar omstandigheden goed.

