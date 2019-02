NEC staat voor 'cruciaal duel' tegen Almere City

'Dan kom je op acht punten en is de aansluiting wel weg', rekent ook trainer Jack de Gier voor. 'Wat dat betreft is het morgen inderdaad een hele belangrijke wedstrijd die je cruciaal mag noemen. Winnen we, en dat wordt hoog tijd, verkleinen we de marge naar twee punten.'

Achahbar nog niet terug

NEC speelde al drie duels op rij gelijk en komt maar niet weg van de ronduit teleurstellende vijftiende plaats op de ranglijst. Tegen Almere City, de oude club van De Gier, zit Anass Achahbar nog altijd niet bij de selectie. 'Hij voldoet nog altijd niet de eisen die door ons zijn gesteld. Daar zijn metingen voor', zegt de trainer die dit seizoen in botsing kwam met de aanvaller.

Overtoom geblesseerd

Mart Dijkstra traint sinds maandag weer mee na een enkelblessure, maar zal niet starten in de thuiswedstrijd tegen Almere City. Tom Overtoom is geblesseerd en stond vrijdag dan ook niet op het veld. 'Dat tipje van de sluier kan ik wel oplichten, maar verder zeg ik niks over de opstelling', lachte De Gier na de sessie op De Eendracht in Nijmegen.

Basisplek Guus Joppen

NEC vult het middenveld nu vrijwel zeker in met Labylle die van rechtsback een linie doorschuift. In de verdediging is de verwachting dat Guus Joppen gaat spelen op de positie van Labylle. 'Ik wil zo weinig mogelijk veranderen, hooguit een of twee posities', wilde De Gier nog wel kwijt.

Opstelling: Branderhorst, Joppen, Kvida, Bossaerts, Lartey-Sanniez; Van den Berg, Bruyn, Labylle; Wolters, Druijf, Okita