Door Rosalie uit Doesburg kusten Poetin en Trump met elkaar

door Esther Stegeman

Rosalie heeft grote dromen en zet daar dan ook veel voor opzij. Vorig jaar stopte ze met haar studie geneeskunde om zich volledig te kunnen richten op haar kunst. 'Mijn passie was altijd schilderen. Voor de mensen om mij heen was het wel moeilijk in het begin. Als je kiest tussen schilderen of geneeskunde, is dat best wel een verschil.'

Het werk van Rosalie krijgt ook erkenning vanuit de streetartwereld. Zo won ze vorig jaar de publieksprijs tijdens de Street Art Awards Benelux en haar werk van de kussende presidenten Trump en Poetin kreeg veel aandacht op social media.

Nog net geen doodsbedreigingen

'Het ontplofte toen ik het werk op internet plaatste. Veel positieve reacties maar ook negatieve. Het waren nog net geen doodsbedreigingen. Maar dat doet me niet zoveel. Ik vind het juist leuk om reacties op te roepen bij mensen', aldus Rosalie.

Rosalie reist inmiddels de wereld over voor haar werk. De afgelopen tijd maakte ze schilderingen in Indonesië en Thailand. Ze heeft één grote droom. Rosalie: 'Ik wil één van de grootste namen te worden in de streetartwereld en kunst maken over de hele wereld.'

Bekijk hieronder het hele interview met Rosalie:

Benieuwd naar het werk van Rosalie? Het is op verschillende plekken in Arnhem en Doesburg gewoon op straat te zien. De kussende Poetin en Trump zijn te zien bij galerie BOKA aan de Oude Kraan in Arnhem. Je kunt haar volgen op Instagram via @roosartpaintings.