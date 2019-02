Eén jaar geleden werd de wolf voor het eerst gespot in Gelderland, nu leeft hij er

Aan de Linge bij Elst werd op 21 februari 2018 voor het eerst in Gelderland een wolf vastgelegd op beeld. Later die dag werd het dier ook in de buurt van de Nederrijn gefilmd. Het was de derde wolf in Nederland in 2018. Daarvoor was het dier al zo'n 150 jaar niet meer gezien in ons land.

Na de eerste glimp van de wolf vorig jaar, is de wilde viervoeter ook al vrij snel weer teruggekeerd naar Nedersaksen in Duitsland.

Wolf is officieel terug

Maandag werd bekend dat de wolf officieel terug is in Nederland: een wolvin leeft nu definitief op de Noord-Veluwe. Uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren blijkt dat er ook al een mannetjeswolf in haar buurt is.

Voor schapen is dit mogelijk minder fijn nieuws, maar voor wandelaars wordt de Veluwe een stuk spannender. 'Je kunt die wolf nu echt tegenkomen', zegt de organisatie Wolven in Nederland. Als is die kans wel erg klein, omdat de beesten erg schuw zijn.

