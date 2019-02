Joost de Wit per direct weg als directeur Vitesse, Pascal van Wijk opvolger

Joost de Wit is per direct weg bij Vitesse. Hij was ruim vijf jaar algemeen directeur bij de Arnhemse club. Pascal van Wijk (48) is zijn opvolger.

Vitesse laat weten dat De Wit (56) 'in goed overleg' de club verlaat. Volgens de club meldde De Wit zich twee weken geleden ziek. Hij heeft volgens Vitesse nagedacht over zijn toekomst en geconcludeerd dat het goed is om weg te gaan. Of er sprake is van een conflict is niet duidelijk.

De Wit zegt in een persverklaring: 'Ik heb de afgelopen vijf jaar een fantastische tijd bij Vitesse gehad. Ik ben er trots op dat ik mijn steentje aan de positieve ontwikkelingen heb mogen bijdragen. Het was een mooie periode, maar de laatste tijd merkte ik meer en meer dat ik aan een nieuwe uitdaging toe ben. Op zo’n moment is het beter voor iedereen dat je stopt.'

Forse sanering en bekerwinst

Na het vertrek van clubeigenaar Merab Jordania voerde De Wit een forse sanering door, nadat de club diep in de rode cijfers was beland. Onder De Wit kwalificeerde Vitesse zich diverse malen voor Europees voetbal. In 2017 won de club de KNVB-Beker. Vitesse is op dit moment vijfde in de eredivisie. Veel fans hebben kritiek op de manier van spelen; die zou te verdedigend zijn.

Zijn opvolger Van Wijk werkt al ruim vijftien jaar bij Vitesse. Hij bekleedde bij de club diverse managementfuncties, waarvan het meest recent als manager financiën en bedrijfsvoering. In 2016 werd hij benoemd tot Zilveren Vitessenaar.

Pascal van Wijk. Foto: Vitesse