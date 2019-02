'Vermenging onder- en bovenwereld groot probleem'; Achterhoek gaat strijd aan

De projectleider moet zich 32 uur per week bezighouden met het signaleren en voorkomen van ondermijnende activiteiten in Achterhoekse gemeentes. 'Het is goed dat we straks een man of vrouw hebben die zijn volle aandacht kan richten op bestrijding van dit onderwerp en ons bestuurlijk ondersteunt om dit probleem aan te pakken' zegt burgemeester Anette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre.

Ondermijning groot probleem

De politie ziet ondermijning als een groot probleem in de Achterhoek. 'De bestrijding van georganiseerde criminaliteit is een onderwerp dat wij veel prioriteit geven', zegt de teamchef van het basisteam Achterhoek-West Patrick de Koeijer. 'In een aantal gevallen is ondermijning in de Achterhoek al aan de orde. Het is een zichtbaar probleem.'

Vooral drugs is een probleem

Het gaat met name over drugscriminaliteit. Eind 2018 sloten verschillende burgemeesters drugspanden in 's-Heerenberg, Neede, Varsselder en Gendringen.

'In Gelderland hebben we sinds een aantal maanden project Arian, daarin werken we ook samen met Veluwse gemeenten. Die gemeentes hebben al ervaring opgedaan met bijvoorbeeld ondermijnende activiteiten op campings, aldus de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord.

De eerste opdracht die de nieuwe projectleider in de Achterhoek krijgt, is het maken van een plan van aanpak. 'Wij geven de bestrijding van deze vorm van criminaliteit veel aandacht omdat deze heel ontwrichtend zijn in wijken en buurten, daar hebben mensen last van', vertelt burgemeester Peter de Baat van de gemeente Montferland.