Meerdere verkeerscontroles in Bronckhorst

In Vorden werden in totaal elf bestuurders op de bon geslingerd voor te hard rijden. De hoogst gemeten snelheid lag 29 kilometer boven het toegestane limiet. Een bestuurder op Het Hoge kwam weg met een waarschuwing voor parkeren in de bocht. De politie lette specifiek op het parkeergedrag in de buurt van de basisschool die gevestigd zit aan die straat. In Hengelo kregen enkele ouders een waarschuwing voor het onjuist vervoeren van hun kind.



In Baak werden bij een controle op de L. Dolfingweg vier mensen bekeurd. Een van die bestuurders kreeg een boete voor het niet goed bevestigen van de losbreekreminrichting van de aanhangwagen. De politie slingerde tevens in de gemeente nog een bestuurder van een quad op de bon omdat hij geen helm droeg. Tot slot kreeg nog een ander een boete voor het rijden in strijd met een gesloten verklaring.