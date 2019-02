Gelderland start met zelfrijdende shuttles op Airport Weeze

De provincie Gelderland leidt de speciale test waarbij volledig geautomatiseerde bussen op en neer rijden tussen de parkeerplaats, het hotel en de terminal. De wet schrijft wel voor dat er een steward aan boord moet zijn. Die houdt in de gaten of de shuttle correct werkt en of alle inzittenden veilig zijn. Het voertuig zelf is de al eerder ontwikkelde WEpod.

Mislukt project

Dat voertuig is in het verleden al eens ingezet op een traject tussen het NS-station Ede-Wageningen en de campus van de Wageningen Universiteit. De bedoeling was dat er passagiers mee vervoerd zouden worden, maar na twee jaar bleek de WEpod nog niet in staat de route geheel zelfstandig te rijden. De wagen reed alleen op het universiteitsterrein. Om die reden trok de provincie in 2017 de stekker uit het project.

Eén van de WEpods werd toen al apart gezet voor het nieuwe project in Weeze, dat nu dus van start gaat.

Zes maanden testen

De test op de luchthaven van Weeze duurt zes maanden, meldt de provincie. In het project werken bedrijven, onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen samen in een Duits-Nederlands projectconsortium.

Gedeputeerde Bieze is trots dat de test officieel van start is gegaan: 'Duitse én Nederlandse bedrijven en organisaties werken hier samen aan de mobiliteit van de toekomst. Ik ben erg blij dat we een grote stap kunnen maken dankzij de mogelijkheid om te testen, die nu hier gecreëerd is.'

Kennis opdoen

De provincie hoopt vooral wijzer te worden van het project bij Weeze, zegt een woordvoerder. Doe is meer te leren over de technische en innovatieve kant van het project en de reactie van het publiek. 'Het gaat om meer dan alleen een shuttlebus. Het grotere doel is het opdoen van kennis over zelfrijdend vervoer met een grensoverschrijdend karakter. Wij vervullen in dit project de coördinatierol voor 22 samenwerkende bedrijven. De kennis die we opdoen aan de Duitse kant wordt weer benut aan de Nederlandse kant.'