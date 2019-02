Waar het ene kunstwerk verdwijnt, verschijnt het andere: eerste boom geplant van Groen Kralensnoer

Wie over de N348 bij Zutphen rijdt kan de restanten van 't Witte Lint hier en daar nog aanschouwen. Een paar witte paaltjes is het enige wat aan het kunstwerk herinnert. Binnenkort is dat allemaal verleden tijd, want de provincie legde vandaag de eerste hand aan een nieuw kunstwerk: het Groene Kralensnoer.

Eerst viel 't Witte Lint ten prooi aan de perenprachtkever, later deed de droogte er nog een schepje bovenop. Nee, 't Witte Lint tussen Zutphen en Eefde, een opvallend kunstwerk met witte paaltjes en schuine meidoornbomen, was geen lang leven beschoren.

Bomen in de container

De ruim 1100 meidoornbomen die waren geplant tegen de witte paaltjes liggen inmiddels allemaal in de groencontainer. Het kostenplaatje is inmiddels opgelopen tot 1,6 miljoen euro, terwijl er in eerste instantie acht ton voor het kunstproject was uitgetrokken. 'Ik vind het heel jammer dat het allemaal zo mislukt is, ja dat is heel zonde', zegt een inwoonster van Eefde.

Commotie

Ze is ook sceptisch over het nieuwe project. 'Als ze het weer op die hoge randen zetten waar weinig water op te trekken valt, dan ben ik bang dat het weer best lastig is voor die boom.' Missen gaat ze 't Witte Lint in ieder geval niet. 'Nee, haha! Wel al het gedoe eromheen, die commotie. Iedereen lacht er hartelijk om, dat is wel leuk.'

Groen geheel

Iepen, populieren en paardenkastanjes werden donderdag in de grond gezet naast de N348. De komende maanden komen daar ook nog diverse soorten struiken en bloemen bij. De bedoeling is dat er het hele jaar door iets in bloei staat naast de provinciale weg. De kosten voor het Groene Kralensnoer worden gefinancierd uit het normale onderhoudsbudget van de provincie voor de aanleg van wegen.

Als de weersomstandigheden goed blijven moet de beplanting op 15 maart zijn afgerond.