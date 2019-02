Moeder die kinderen ombracht heeft spijt: 'Zo ben ik niet'

De 39-jarige vrouw uit Apeldoorn die in 2013 haar beide kinderen ombracht met een mes, heeft op de tweede dag van haar hoger beroep opnieuw spijt betuigd. Aurélie V. zei in de rechtszaal dat haar daden 'afschuwelijk en onomkeerbaar' zijn.

'Het gemis en verdriet zal de rest van mijn leven als een amputatie zijn waar ik mee moet leven. Was dit maar nooit gebeurd. Het spijt me zo', sprak ze in tranen.

Verdediging wil vrijspraak

De verdediging van de vrouw voerde donderdag aan dat ze ontoerekeningsvatbaar was toen ze haar kinderen Lucas (8) en Rosa (6) doodde en daardoor vrijgesproken moet worden.

Als het hof toch overgaat tot vervolging, wil de advocaat dat Aurélie V. wordt vervolgd voor doodslag in plaats van moord. Daarvoor haalt de advocaat een aantal zaken aan.

Moeder handelde in een waan Advocaat Aurélie V.

Zo zou V. voor het geweldsdelict hebben gezocht op de term 'zelfmoord' en niet op 'moord' of 'het ombrengen van kinderen'. Verder is er een afscheidsbrief gevonden waarin volgens de verdediging niks staat over de kinderen die zijn gedood.

De brief is in de ik-vorm geschreven en de verdediging ziet dat als een bewijs dat ze niet met een vooropgezet plan haar eigen kinderen heeft omgebracht maar in een waan. Die waan is volgens de verdediging mogelijk veroorzaakt door een stoornis en het gebruik van antidepressiva.

Deskundigen hebben op zitting ook aangeven dat de gebruikte medicatie net de druppel zou kunnen zijn geweest die de emmer deed overlopen. Er zijn meerdere rapporten over het gebruikte Paroxetine, een antidepressivum waarvan volgens de verdediging bekend staat dat het gedrag van een persoon er door sterk kan veranderen

Ook de wijze waarop de kinderen met een keukenmes zijn omgebracht - zonder aarzeling eerst Rosa daarna Lucas - wijzen er volgens de verdediging op dat ze buiten zichzelf moet zijn geweest. De kinderen werden onder doeken gevonden met pleisters.

De moeder bekende de moorden eerder al, maar herhaalde in de hogerberoepzaak dat ze door medicijngebruik in een waan handelde.

'Moeder heeft met voorbedachten rade gehandeld

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet dat anders. Zij stelt dat de vrouw de afscheidsbrief schreef voor ze haar kinderen met voorbedachte rade van het leven beroofde met een mes. Ze zou eerst de gordijnen hebben gesloten en bracht vervolgens op gruwelijke wijze haar zesjarige dochter, die op de grond zat met een paardje, om het leven.

Daarna ging ze met het mes naar boven om haar meervoudig gehandicapte zoon op identieke wijze om het leven te brengen. Aurélie V. probeerde vervolgens zichzelf van het leven te beroven, maar dat mislukte.

Twaalf jaar cel

Aurélie V. kreeg in 2016 negen jaar cel en tbs opgelegd na een eis van 14 jaar gevangenisstraf en tbs. Woensdag eiste het OM in hoger beroep 12 jaar cel tegen de vrouw uit Apeldoorn. De aanklager ziet onvoldoende bewijs dat het gebruik van medicijnen van grote invloed is geweest op de daad van de vrouw.

Het OM vraagt in het hoger beroep geen tbs voor de vrouw, omdat deskundigen hebben verklaard dat gedwongen behandeling niet nodig is. V. werd tussen het eerste vonnis en de zitting bij het hof in Arnhem opnieuw uitgebreid onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De mogelijke relatie tussen het antidepressivagebruik en het doden van de kinderen is daarbij niet vastgesteld. De psychiater stelde dat de antidepressiva ongetwijfeld drempelverlagend hebben gewerkt, maar hij zei daarbij ook dat niet kan worden gezegd hoe het was gelopen als V. de medicijnen niet had gebruikt.

Het hof doet 13 maart uitspraak.

