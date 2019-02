Sociale dienst Laborijn trekt boetekleed aan na klachten

Laborijn, de sociale dienst voor Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek, gaat serieus kijken naar de klachten die over de dienst zijn binnengekomen. Mensen met een uitkering zouden structureel worden gewantrouwd. 'We herkennen het beeld dat de afgelopen jaren de bejegening, de benadering van onze cliënten, niet altijd goed is gegaan', zegt Laborijn woensdagavond in een schriftelijke reactie.

'Wij vinden het belangrijk dat Laborijn weet heeft van klachten van onze inwoners', zegt Jorik Huizinga als voorzitter van het dagelijkse bestuur. 'Wij nemen de klachten zeer serieus en zien deze als een kans om de dienstverlening van onze organisatie verder te verbeteren. Laborijn staat nadrukkelijk open voor deze signalen en hoopt dat inwoners een klacht ook bij ons melden, zodat deze volgens de klachtenprocedure kan worden opgepakt.'

Een van de klachten die via het meldpunt is binnengekomen komt van ex-client 'Christa'. De vrouw, die niet met haar echte naam in de media wil, is enige tijd geleden al vertrokken bij Laborijn, omdat ze niet begrepen werd en er niet naar haar als persoon werd geluisterd.

'Bij Laborijn werd ik alleen maar zieker'

'Door mijn handicap kan ik bepaalde handelingen niet doen, maar omdat ze geen ander werk voor je hebben moet je de werkzaamheden gewoon doen. Lichamelijk ga je daar alleen maar op achteruit en je voelt je niet op je plek. Bij Laborijn werd ik alleen maar zieker en ging alleen maar achteruit. Ik kon steeds minder werken', zegt ze.

Volgens Christa weet de begeleiding op de werkvloer bij Laborijn niet wat je mankeert en wat je handicap is. 'Daar wordt niet naar gevraagd. Iedereen krijgt hetzelfde werk. In mijn papier staat dat ik geen productiewerk mag doen. Binnen bij Laborijn wordt alleen maar productiewerk gedaan. Je vraagt dan om ander werk, bijvoorbeeld een administratieve functie, of je vraagt om gedetacheerd te worden. Aan het begin krijg je gesprekken en denk je dat het de goede kant op gaat, maar een jaar later is er nog niets veranderd.'

Bestuur: al verbeteracties ondernomen

Volgens bestuursvoorzitter Huizinga zijn het afgelopen jaar al diverse concrete verbeteracties ondernomen, maar kost een cultuurverandering binnen Laborijn tijd. 'Dit jaar werken we verder aan training en ontwikkeling van consulenten om zo klantgericht mogelijk te werken. De acties die het afgelopen jaar zijn ingezet, worden uiteraard voortgezet.'

Laborijn heeft er vertrouwen in dat het 'verbetering realiseert in het contact met de dienstverlening aan de inwoners' van de deelnemende gemeenten. 'De voortgang en resultaten blijven wij als bestuur nauwgezet volgen en samen met Laborijn bespreken', aldus Huizinga.

Meldpunt Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek, die een meldpunt hebben ingesteld voor klachten over de werkwijze binnen Laborijn, worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de directie van Laborijn om eventuele ideeën ter verbetering van de werkwijze te bespreken.