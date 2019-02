Dwangarbeid op katholieke meisjesinternaten: 'Het was er heel erg'

De dwangarbeid en uitbuiting van meisjes in rooms-katholieke instituten wordt wel degelijk onderzocht. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) woensdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Meisjes die werden uitgebuit door nonnen zaten onder meer in Velp. Op dat terrein is tegenwoordig Hogeschool Van Hall Larenstein gevestigd.

De misstanden door nonnen in de meisjesinternaten worden onderzocht door de commissie-De Winter, de commissie die zich ook buigt over het geweld in de jeugdzorg. Als die commissie nog vragen onbeantwoord laat, volgt nader onderzoek naar de nonnen, verzekerde Dekker woensdag.

Uiteindelijk moet dat uitwijzen of de overheid schuld draagt aan de wantoestanden in de instituten.

Het landgoed Larenstein in Velp werd van 1892 tot 1973 bewoond door de Zusters van de Goede Herder. In Velp, maar ook in andere instituten, werden meisjes afgebeuld in wasserettes en naaiateliers. Volgens deskundigen plaatste ook de overheid meisjes bij de nonnen.

Vertrouwen bij platform

Slachtoffers en Kamerleden vrezen dat het onderzoek naar uitbuiting door nonnen erbij inschiet, omdat dat niet de hoofdopdracht van de commissie-De Winter is. Woordvoerder Annemie Knibbe van het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) heeft niettemin goede hoop. 'De minister heeft in het debat verzekerd dat hij genoegdoening wil', zegt ze in een reactie.

'Het was heel erg in die instituten', vervolgt Knibbe. Zelf wist ze (niet in Velp maar in een ander internaat) uit de handen van haar superieuren te blijven, maar lang niet iedereen lukte dat. 'In Velp ging het om honderden kwetsbare meisjes.'

Hoeveel van hen aan dwangarbeid en uitbuiting ten prooi zijn gevallen en zich bij het VPKK hebben gemeld, kon Knibbe woensdag niet zeggen.

Van de ouders werd totale loyaliteit geëist. Ouders waren afhankelijk van de kerk Annemie Knibbe, VPKK

Waarom greep niemand in? 'Van de ouders werd totale loyaliteit geëist', zegt Knibbe. 'Ouders waren afhankelijk van de kerk. Het ging zelfs zover dat meisjes die wegliepen, door de politie werden teruggebracht.'

Het verwerkingsproces kan wel dertig jaar duren, legt de woordvoerder van het VPKK uit. 'Meisjes kregen een relatie, trouwden, kregen later kinderen. Pas als die de deur uit zijn, komen de vrouwen toe aan de verwerking van wat hen in hun jeugd is aangedaan.'

Rond de 40 getuigenissen

Lang niet iedereen is bereid tot het einde te gaan. Knibbe zegt dat er van alle meisjesinternaten in totaal zo'n 120 meldingen zijn van misbruik en rond de 40 getuigenissen.

De Zusters van de Goede Herder dreven in Velp een internaat tussen 1892 tot 1973, schrijft de Velpsche Courant op het internet. Die meldt verder: Duizenden meisjes (in 1932 woonden er bijvoorbeeld maar liefst 335 in getal) onder een onbarmhartig regime werden 'opgevoed'. In het 'liefdesgesticht' vonden twee groepen meisjes onderdak. 'Gevallen meisjes' die in aanraking waren geweest met justitie of een buitenechtelijk kind hadden gekregen, en weesmeisjes van katholieke huize.