Iconische bever 'verrijking voor de Achterhoek'

Nature Today concludeert dat de bever in de Achterhoek zit op basis van recente vraatsporen aan bomen in de omgeving van de Baakse Beek in Wichmond. Omdat het om een knaagdier gaat zijn sommige mensen wellicht bang voor de opkomst van de bever, maar volgens Schaap is dat in dit geval niet echt nodig.

'Er kunnen wat nadelen aan zitten, afhankelijk van waar hij terechtkomt, maar vooralsnog zit de bever op plekken waar hij hartstikke mooi kan zitten. Daar heeft hij alle ruimte en zal hij niet veel problemen veroorzaken denk ik', legt de onderzoeker uit.

Uitgestorven in 19e eeuw

De bever was sinds 1826 uitgestorven in Nederland, maar werd in 1988 op enkele plaatsen weer uitgezet. Dat gebeurde onder meer in de Gelderse Poort. Vanuit die plekken heeft de bever zijn leefgebied uitgebreid. Sinds vorig jaar worden ook met enige regelmaat bevers waargenomen in de omgeving van Nijmegen.

Dat het dier nu ook in de Achterhoek is gezien, leidt geen twijfel. 'Je kunt het heel mooi zien aan de sporen die op de oever zichtbaar zijn', vertelt Schaap. 'De oevers ter plaatse zijn begroeid met allerlei wilgen en daar wordt driftig aan geknaagd. De snippers die eraf vallen zijn van zo'n grootte, dat kan alleen de bever zijn.'

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Foto: Natuurmonumenten

Aanwinst voor natuur

Volgens ecoloog Schaap doet de bever het heel goed in het hele land. 'Eigenlijk langs alle grote rivieren in Nederland is hij inmiddels volop aanwezig. En ze zoeken gewoon nieuw leefgebied om een gebiedje voor zichzelf te kunnen krijgen. Je ziet nu dus dat ze zo langzamerhand vanuit de rivieren ook de beken en de kleine riviertjes in het binnenland gaan opzoeken om zich te gaan vestigen.'

Schaap vindt de bever ook echt een aanwinst voor de natuur. 'Door het geknaag en het bouwen van dammetjes creëren ze eigen biotoopjes naast de rivieren en beken en daar reageren allerlei planten en dieren ook heel positief op.'

Bever op weg naar Duitsland

Schaap verwacht dat de uitbreiding van de beverpopulatie vrij snel kan gaan. Het dier is beschermd en heeft weinig natuurlijke vijanden. Ook heeft de bever inmiddels het Twente kanaal al gekruist.

Volgens de ecoloog is te verwachten dat het dier van daar uit verder richting Duitsland zal gaan. In theorie kan de bever tot ver bij de oosterburen het land in trekken.