Hoe crimineel is jouw gemeente? Politie geeft jaarlijkse cijfers vrij

Hattem is de veiligste gemeente van onze provincie, nipt gevolgd door Elburg. Arnhem is, evenals in voorgaande jaren, de onveiligste gemeente. Daarna volgen Nijmegen en Tiel. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

door Bastiaan van Blokland

In Arnhem lopen zo'n 7,5 op de 1000 mensen risico slachtoffer te worden van een zogenoemde high impact crime. Denk dan aan: woninginbraak, mishandeling, straatroof en overvallen of openlijk geweld. In Hattem ligt dat aantal fiks lager: amper 2 op de 1000 mensen.

In het balkje linksboven kun je de verschillende HIC's selecteren en een totaaloverzicht zien over 2017 en 2018:

De vrijgegeven cijfers van de politie geven alle mogelijke vormen van criminaliteit weer. In het overzicht hierboven zijn alleen de verschillende high impact crimes (HIC) van 2017 en 2018 te zien.

De politie verstaat hieronder misdrijven waarbij de impact groot is, waardoor het gevoel van onveiligheid flink kan toenemen.

Wel daling, geen uitschieters

Ten opzichte van een jaar ervoor zijn bijna al de cijfers over 2018 lager, of ze zijn nagenoeg gelijk gebleven. Uitschieters naar boven zitten er niet bij, wel naar beneden:

In Doesburg daalden de high impact crimes met ruim de helft, van 64 naar 29.

In Brummen daalden de high impact crimes van 82 naar 50.

Het totaal aantal misdrijven in Gelderland daalt mee met de high impact crimes. Dan hebben we het dus over alle vormen van misdrijven, van moord tot vandalisme, heling en discriminatie.

'Ophelderen'

De dalende cijfers zijn ook terug te zien in het aantal 'opgehelderde' zaken. Vanaf 2016 neemt ook dat af, maar procentueel heldert de politie gemiddeld 25 procent van het aantal misdrijven op.

'Opgehelderd' betekent bij de politie dat zij ten minste één verdachte in beeld heeft, ook al is deze voortvluchtig of ontkent de verdachte iets met het misdrijf te maken te hebben.

Geen West Betuwe

De nieuwe gemeente West Betuwe is in de cijfers niet terug te vinden. Die bestaat dan ook pas sinds dit jaar. De cijfers van de drie gemeenten die West Betuwe nu vormen zijn eveneens niet opgenomen in het overzicht van de politie.