Maasdriel verliest zaak tegen geitenhouder

De Raad van State (RvS) heeft woensdag het hoger beroep van de gemeente Maasdriel tegen geitenhouder Alexander van der Schans over het bouwen van een biologische geitenhouderij in Rossum ongegrond verklaard.

Van der Schans vroeg in 2012 een vergunning voor de geitenhouderij aan. Toen de gemeente daar na vijf jaar nog geen besluit over had genomen, stelde de geitenhouder Maasdriel in gebreke. De gemeente probeerde de vergunning toen nog te weigeren, maar Van der Schans stapte met succes naar de rechtbank.

'Niet meer uit te leggen'

De gemeente ging vervolgens in beroep bij de RvS, maar vergeefs, zo bleek dus. Het college van Maasdriel betreurt de beslissing, laat het in een reactie weten. Volgens de gemeente gaat het om een tweede bedrijf op een perceel en is dit in strijd met het bestemmingsplan.

De RvS oordeelt echter dat de geitenhouderij als één bedrijf gebruikt gaat worden. Wethouder de Vries: 'In dit dossier is alles verklaarbaar, maar met de wetenschap van nu niet meer uit te leggen.'

'Blij dat er helderheid is'

Van der Schans is vooral blij dat er nu helderheid is. 'Dat wilde de gemeente ook. Ik denk dat we nu met de partijen bij elkaar kunnen gaan zitten wat de consequenties van de uitspraak zijn. Ik hoop dat het de afronding van de procedures is', stelt de geitenhouder.

Het college van Maasdriel heeft eerder al een afhankelijk onderzoek laten doen naar hoe het vergunningstraject tot stand is gekomen en welke lessen hier uit kunnen worden getrokken. De bedoeling is dat daar op 13 maart in de commissie Ruimte over wordt gedebatteerd.