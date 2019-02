Bewoners Burgemeesterswijk willen van opvanghuizen af

Volgens bewoners van de Burgemeesterswijk zijn er te veel opvanghuizen in hun buurt en versterken die elkaar in het veroorzaken van overlast. Afgelopen weekend was het elke avond raak rond een opvanghuis voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat.

Een van de bewoners somt de overlast van de afgelopen jaren op. Dat gaat volgens haar van drugsdealen op straat en te hard rijden tot volwassenen die hun behoefte doen in de speeltuin. Dat was al erg genoeg, maar afgelopen weekend was het elke nacht raak.

Op zaterdag was er een vechtpartij, waarbij een medewerker van een van de opvanghuizen zich in het ziekenhuis moest laten behandelen. 's Zondags was er een incident waarbij een auto leek in te rijden op een groepje voetgangers. En ook op maandag was er weer een opstootje op straat.

Op Radio Gelderland legde Steven Ophoff de situatie uit:

'Gemeente was gewaarschuwd'

Een van de buren wijst erop dat rond het speeltuintje in de wijk vijf opvanghuizen staan waar zorg wordt verleend. Allemaal rond de kruising Sweerts de Landasstraat en de Bourciusstraat. Volgens hem versterken die elkaar in het geven van overlast en wordt de Burgemeesterswijk daardoor onevenredig belast.

Hij zegt dat de buurt bezwaar heeft ingediend bij de gemeente tegen de vergunning voor de huizen, maar dat dit door de gemeente aan de kant is geschoven. De bewoners van de wijk hebben nu een brief aan de gemeente gestuurd, waarin ze verzoeken het pand te sluiten waar afgelopen weekend de meeste overlast was.

Wethouder wil in gesprek

Dinsdag is wethouder Louwers de wijk in geweest. Die wil nog verder in gesprek met de omwonenden. Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat een vergunning niet zomaar ingetrokken kan worden. Wel gaan zowel de politie als de gemeente vaker in de buurt surveilleren.