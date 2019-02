Eerste ooievaars alweer terug uit Afrika

Van Andel zet zich samen met andere vrijwilligers al jaren in voor de vogel die in de jaren 80 vrijwel geheel uit ons land was verdwenen. Inmiddels gaat het weer beter met de populaire dieren.

Eerder terug door mooie weer

Van Andel zegt dat er nu zo'n vijf ooievaars terug zijn. Dat is nog maar het begin, want de laatste jaren verbleven er telkens zo'n 40 tot 50 vogels in de omgeving van Herwijnen. Een paar ooievaars zijn afgelopen najaar niet vertrokken, zij overwinteren in het dorp.

Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn de vogels eerder terug dan vorig jaar, maar extreem vroeg is het volgens Van Andel niet. Hij raadt aan om 's middags naar de lucht te kijken. Dan heb je kans om ooievaars te zien cirkelen op de thermiek.

Mannetjes eerder dan vrouwtjes

De ooievaars die nu al teruggekeerd zijn uit Afrika, zijn vooral mannetjes. Zij zoeken alvast een geschikt plekje om te nestelen. De vrouwtjes volgen iets later. In de bomen bij Herwijnen hebben vrijwilligers vorig jaar nieuwe nesten in bomen gemaakt om de vogels te helpen. Van Andel hoopt dat de ooievaars hier binnenkort ook daadwerkelijk gebruik van zullen maken.

Bekijk hieronder de video over de bouw van de nesten (2018):

Komend voorjaar legt een camera alle gebeurtenissen in een ooievaarsnest vast. Die beelden zijn live te volgen bij natuurplatform BuitenGewoon.