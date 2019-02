Doetinchem steekt ton in kinderboerderij

'Natuurlijk is er de vreugde dat het eindelijk doorgaat, maar we weten nog niet precies hoe lang het gaat duren', vertelt beheerder Margré Baars-Tijken van kinderboerderij Kokiezier. Vijf jaar lang is ze bezig geweest met de bouwplannen. Als het budget daadwerkelijk beschikbaar komt, wordt de kiosk van Kokiezier flink vergroot. Ook komt er een douche en een toilet voor medewerkers, een invalidentoilet voor bezoekers en wordt de kantine onder handen genomen. 'Een invalidentoilet hebben we helemaal niet', aldus Baars-Tijken. 'Dus we sluiten een heleboel mensen uit van een doelgroep die nu niet op bezoek kunnen komen. Die willen we toch hierheen trekken.'



Zorginstelling Estinea kan door de aanpassingen meer cliënten een plek bieden op de kinderboerderij. 'Estinea krijgt gewoon de mogelijkheid om meer mensen hier te plaatsen', stelt de beheerder. 'Mensen met een rollator of die in een rolstoel zitten. Mensen die het leuk vinden om mensen en kinderen te helpen, kunnen nu zelf de kiosk in en hebben de mogelijkheid om naar het toilet te gaan.' Dat is voor Baars-Tijke belangrijk, want volgens haar is een kinderboerderij er voor iedereen. Afgelopen jaar bezochten om en nabij 2000 mensen Kokiezier.