Wie niet horen wil krijgt een bon; parkeeroverlast Kekerdom wordt aangepakt

Dan maar boetes uitdelen. Het is inderdaad een probleem, erkent de gemeente Berg en Dal. Mensen die overal en nergens behalve op het daarvoor bestemde parkeerterrein in Kekerdom hun auto neerzetten om daarna te gaan wandelen in de populaire Millingerwaard.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente al regelmatig gewaarschuwd met waarschuwingskaarten achter ruitenwissers, maar die waarschuwingen blijken aan dovemansoren gericht. Dus gaat de gemeente dit jaar Kekerdom weer regelmatig bezoeken en overtreders nu ook bekeuren. Met name in het toeristische seizoen.

Begrip voor ergernis

De gemeente maakt daarbij op voorhand een kanttekening. 'We kunnen niet continu aanwezig zijn', zegt woordvoerder Merel van Hees van de gemeente Berg en Dal. 'We hebben drie boa’s in onze gemeente. De boa's controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Denk aan fout parkeren, afval dumpen of dingen vernielen. Dit doen zij voor onze hele gemeente, een groot gebied dus.' De gemeente zegt er begrip voor te hebben dat het wildparkeren in Kekerdom tot veel ergernis leidt en daarom absoluut de aandacht heeft.

Marlynn van Alphen, die als inwoonster van Kekerdom zich blauw ergert aan de wildparkeerders, moet het nog zien. 'Drie boa's lijkt me voor heel Berg en Dal al te weinig', reageert ze. 'Vorig jaar hebben we drie keer van die waarschuwingsbriefjes achter de ruitenwissers gezien. Dat vind ik niet veel. En het zijn maar waarschuwingen, terwijl je daar gewoon niet mag parkeren. We hebben het ook al meerdere malen bij de gemeente aangekaart. Ik vind het fijn dat ze de moeite nemen om te reageren, al is het een beetje een lauw antwoord.' Het heeft in ieder geval weer aandacht nu, constateert ze.

Geen trek in betalen

Zodra het mooi weer wordt, komen er hordes wandelaars naar de Millingerwaard die dan eerst hun auto komen 'dumpen' in het 500 zielen tellende dorp aan de andere zijde van de dijk. Voor al die bezoekers is een parkeerplaats in het leven geroepen, maar je moet wel betalen voor de slagboom omhoog gaat. En daar hebben de meeste wandelaars duidelijk geen trek in.

Als de zon schijnt is het parkeerterrein half leeg, maar zijn er des te meer auto's te vinden die de stoep én de weg blokkeren. 'Mensen, kinderen en honden moeten over straat, automobilisten letten niet op en motorrijders duwen zich er tussendoor. Inwoners kunnen niet parkeren', aldus Marlynn van Alpen.

Uit boosheid spiegels afgetrapt

Hjalmar Bastiaans is de uitbater van de Waard van Kekerdom, een horecagelegenheid onder aan de dijk. Net als Marlynn van Alphen ziet hij al jaren wat er gebeurt. 'Dit kan echt anders', zegt hij. 'Er moet inderdaad iets gebeuren. Er zijn uit pure boosheid al spiegels van auto's getrapt.'

Hij is zelf ook al meerdere malen boos aangekeken omdat men meent dat de wildparkeerders allemaal bezoekers van zijn uitspanning zijn. Maar niet zelden staat het al bomvol als hij nog niet eens open is, zegt Bastiaans. Toch wordt hij er op aangekeken: 'Jij moet dit oplossen', zeggen ze dan. Al dan niet schuimbekkend.

Gewoon link

Ooit was het parkeerterrein met de slagboom gratis. De gemeente gaf de boer van wie het land is geld voor het gebruik als parkeerplaats. Toen die gemeente stopte met betalen, zette de boer er een slagboom voor en een automaat waar drie euro in moet voor een hele dag parkeren. 'Het is maar drie euro', zegt Bastiaans. Maar hij constateert ook dat mensen het niet willen betalen. Als ze voor de slagboom erachter komen dat ze moeten betalen rijden ze zelfs achteruit om een ander plekje te zoeken.

'Het is gewoon heel druk in deze smalle Weverstraat', stelt de horeca-ondernemer. 'En als de straat dan ook nog helemaal vol geparkeerd is, dan is het gewoon link'. Hij vindt ook dat de gemeente, die zich als wandelgemeente profileert, iets structureels moet doen. Er eenrichtingsverkeer van maken bijvoorbeeld. 'Of een gele streep, dan is het ook zo afgelopen.'

Meer parkeerplaatsen, bijvoorbeeld aan de rand van de Millingerwaard, zou ook kunnen. 'Maar dan wel gratis', sluit Bastiaans af voor hij weer aan het werk gaat.