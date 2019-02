Achtjarige nationaal kampioene uit Wezep gehuldigd

De huldiging vond plaats in de Erica Terpstrahal in Wezep waar de majorettevereniging Majofique traint.

Charissa werd kampioen solist baton twirlen in de jeugdklasse AP. Dit gebeurde op het NK Majorette en Twirl. Ze won daarbij op overtuigende wijze goud met 85 punten voor haar uitvoering. Als vijfjarige stond Charissa al alleen op de vloer met kidstwirl en later als solist. Met elke routine behaalde zij eerste podiumplekken op reguliere wedstrijden. Ze twirlt duo met Esmee van den Bosch en maakt deel uit van het jeugdteam dat vierde werd op het NK.

Goud voor Charissa

Door het winnen van de Gelderse kampioenschappen, kwalificeerde Charissa zich voor het NK. Vervolgens sleepte ze ook het landelijke goud in de wacht. Door haar zege op het NK nam ze op 9 februari 2019 deel aan het internationale kampioenschap der lage landen in België. Daar twirlde ze tegen deelnemers uit Duitsland en België en behaalde de zesde plaats in haar klasse. De jeugdige kampioene uit Wezep volgt haar training bij Gerda Spaan en Jolanda van Gelder van majorettevereniging Majofique.

Sport en dans

Twirlen is een combinatie van dans en sport waarbij de twirler een baton gebruikt. Een baton is een soort stok die geen moment stil mag vallen tijdens de oefening. Terwijl de twirler de baton in beweging houdt, maakt hij of zij gymnastische dansbewegingen op ritmische muziek. De naam twirlen komt van het Engelse woord voor draaien of roteren.

Wethouder Bob Bergkamp reikte niet alleen een beker en oorkonde uit maar bekeek ook een deel van de training. Hij was onder de indruk van de kunsten van Charissa en de andere twirlers: 'Sport en beweging is belangrijk voor kinderen en jongeren. Ontspanning door inspanning en samen ergens voor gaan, dat gun ik iedereen. Mooi om te zien dat dat bij Charissa zo goed uitpakt. Ik wens haar, en alle andere leden van Majofique, nog veel succes en vooral plezier bij het twirlen.'