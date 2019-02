De staartschutter die gras at en de crash bij Elspeet

Het pas 3 maanden gebruikte toestel wordt op zondag 20 februari 1944 uit de lucht geschoten door Oberfeldwebel Heinz Vinke met zijn Messerschmitt. De Lancaster is dan op de terugvlucht van een bombardement op Leipzig en stort neer in de omgeving van de Schaarweg in Elspeet. In totaal 7 bemanningsleden komen om. Staartschutter Eric Goodridge wordt pas een maand later gevonden in de buurt van Staverden. Goodridge, die beide benen heeft gebroken, zou zich een tijdje in leven hebben gehouden door gras te eten. Om zijn lijk is een kale plek zichtbaar.

Boordschutter en bokser

De Lancaster JB-609 PH-F stijgt zaterdagavond 19 februari 1944 om 23:23 uur op van de RAF-basis Wickenby in Engeland. De bemanning bestaat onder meer uit flight-sergeant Norman Charles Bowker als piloot, en radiotelegrafist en boordschutter Sergeant Haydn George Williams, bekend als 'Don' en een talentvol bokser.

'Don' Williams

Vinke haalt het vliegtuig om 05:04 uur neer op 4800 meter hoogte en vijftien kilometer ten noordwesten van Apeldoorn. Zes dagen later kwam de Duitse piloot zelf om toen hij in de buurt van Duinkerken boven zee werd neergeschoten.

"Unbekannte Engl. Fliegerleiche"

De lijken van zes omgekomen militairen worden door de Duitsers naar Harderwijk gebracht. Twee van de inzittenden worden geïdentificeerd. Van de andere vier wordt vermeld: "Unbekannte Engl. Fliegerleiche". Op 24 februari worden de zes begraven. Eén bekende naam is die van boordwerktuigbouwkundige sergeant Frank William Burdett, 21 jaar en de enige zoon van William en Rose Amy Burdett. Hij komt uit Woodgate bij Leicester. De andere bekende naam is die van bommenrichter sergeant Edward Gedge. Hij is 29 jaar en komt uit Erdington, Birmingham.

Later worden ook de namen van de andere mannen bekend. Het zijn piloot, Norman Charles Bowker, 21 jaar uit Marston Green, Warwickshire, navigator Arthur lan Corlett, afkomstig van Isle of Man. Hij is met 33 jaar de oudste van de bemanning. De rugkoepelschutter is een Canadees, James May, 21 jaar, en radiotelegrafist Haydn George Williams komt uit Garndiffaith in Wales.

Gras eten om te overleven

Het zevende bemanningslid is staartschutter Eric Sydney Goodridge, 24 jaar uit Broad Chalke, Wiltshire. Hij wordt pas een maand later gevonden en op 21 maart 1944 begraven in Harderwijk. Het lichaam van de staartschutter zou op 19 maart bij Staverden zijn gevonden met twee gebroken benen in een cirkel van kaal gegeten gras. Goodridge krijgt een apart graf helemaal rechts naast zijn kameraden.

Eric Goodridge

Telegram aan de moeder van de vermiste Frank

De moeder van Frank Burdett krijgt 20 februari 1944 een telegram waarin de vermissing van haar zoon wordt meegedeeld. In 1966 bezoekt ze het graf van haar zoon in Harderwijk. In 2008 krijgen de zeven bemanningsleden een monument bij de site waar de Lancaster crashte. Op een grote zwerfkei met 7 stenen ervoor staan de namen van de inzittenden en een afbeelding van het toestel. In april 2017 bezoeken Canadese veteranen de gedenkplek en worden kransen geplaatst. Ieder jaar worden de zeven mannen op deze plek door inwoners van Elspeet herdacht.

Bron: Elspeet Historie.