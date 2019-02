De maandelijkse verzamelbeurs in Doetinchem zoekt een plek die ook in het weekend te bezoeken is

Ik ben zelf groot verzamelaar van postzegels. Ik vind het heel erg jammer dat er steeds minder verzamelbeurzen zijn dus heb ik er zelf een opgericht die maandelijks gratis te bezoeken is. Samen met de senioren vereniging in Doetinchem is er een ochtend in de maand een zaaltje in De Daele in Doetinchem. Er komen ongeveer 5 handelaren die tijdens de beurs aanwezig zijn met hun verzamelingen. Zij betalen voor hun plekje zodat de kosten gedekt zijn voor de huur van de zaal.

Er komen op een ochtend zo’n 20 tot 30 mensen langs. U kunt op de verzamelbeurs ook terecht voor een taxatie advies. We hebben er niet voor gestudeerd maar ik kan met mijn 50 jaar ervaring als postzegelverzamelaar redelijk inschatten welke waarde het zal zijn.

Er wordt op de beurs gehandeld in postzegels, munten en ansichtkaarten.

Omdat wij graag ook in het weekend de verzamelbeurs willen openen zoeken wij een plek die in het weekend voor ons beschikbaar is. We vinden het het leukst als het een plek is waar jong en oud samen komen zodat ook de jongeren in aanraking komen met verzamelen.

Weet u een locatie voor de verzamelbeurs van Roel Hartgers of wilt u ook eens naar de verzamelbeurs in Doetinchem? Laat hieronder uw reactie achter.