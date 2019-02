Anderhalf jaar hinder op Nijmeegse Waalbrug; renovatie start 4 maart

De renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen start op 4 maart. Weggebruikers moeten vanaf eind maart rekening houden met verkeershinder, want dan is in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar op de brug. Dit gaat naar verwachting anderhalf jaar duren.

Medio 2018 is chroom-6 geconstateerd in de verf op de Waalbrug. De renovatie van de brug is toen uitgesteld. Er waren extra maatregelen nodig om de werkzaamheden veilig voor de medewerkers, weggebruikers, omwonenden en het milieu uit te voeren.

Twee rijstroken in plaats van vier

Op 4 maart wordt de busbaan stadinwaarts opgeheven. De bus gaat dan met het reguliere verkeer meerijden. Eind maart hebben weggebruikers nog maar twee rijstroken (dus 2 x 1 rijstrook) in plaats van vier beschikbaar. Automobilisten stadinwaarts gaan over de busbaan rijden en weggebruikers staduitwaarts rijden dan over het oostelijke fiets- en voetpad.

In maart wordt begonnen met de eerste fase van de renovatie: het vervangen van het betondek. Ook wordt de staalconstructie geschilderd. Daarnaast wordt de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen. De vormgeving wordt zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

