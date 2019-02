De Graafschap, Ajax, Vitesse of NEC; Fred Baars maak je overal gelukkig mee

Vanaf mijn 9e jaar heb ik alles wat voor mijn voeten kwam aan voetbalmemorabilia verzameld. Dat verzamelen en genieten van voetbal gebeurde steeds vaker, want ik bezocht de thuisduels van de regionale trots De Graafschap, reisde met medescholieren in 1979 naar Londen om op Highbury Arsenal te zien en even later werd ik ook groot fan van Ajax, Oranje , Louis van Gaal, Jari Litmanen, Fc Barcelona en Liverpool Fc.

Wat een prachtige sfeer en wat voor een spannende en mooie wedstrijden heb ik samen met mijn vrienden mogen beleven.

Van elke reis kwam ik thuis met weer nieuwe attributen.



Shirtjes, sjaaltjes, entreekaartjes, programmaboekjes, en zoveel meer, vormen een voetbalverzameling van over de hele wereld. Gekoppeld aan fantastische belevenissen en herinneringen van Tokyo tot Amsterdam, van Marseille tot Liverpool, van Rio de Janeiro tot Spakenburg ! Gaandeweg ontstond het idee om ooit een voetbalmuseum te realiseren.



In 2014 kochten we ons huis op de Heuvelwijk in Braamt, Els viel voor het uitzicht op het Bergherbos, ik zag achterin onze tuin een voetbalmuseum aan de horizon verrijzen. Afgelopen zomer 1 juli 2017 was het zover. Ons voetbalmuseum is werkelijkheid geworden. Met de inzet en hulp van heel veel bekwame mensen is het gerealiseerd, het gebouw staat er: “Home of Football” werd officieel geopend door onze vrienden Louis & Truus van Gaal.

Ik ben altijd op zoek naar verschillende voetbalspullen. Zoals shirtjes, sjaaltjes entreekaartjes etc.

Maar bezoekers zijn daarnaast meer dan welkom in mijn Home of Football waarbij een donatie gegeven kan worden. Deze opbrengst gaat naar de Stichting Spieren voor Spieren en stichting Bergh in het Zadel.

Kunt u Fred Baars helpen aan voetbalspullen en in het bijzonder voetbalschoenen? Laat hieronder uw reactie achter!